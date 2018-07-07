Учёные доказали, что галстуки действительно душат мужчин

Учёные из Университетской больницы Шлезвиг-Гольштейна в Германии доказали, что галстуки действительно душат мужчин: всего за несколько минут ношения аксессуара ухудшается кровоснабжение головного мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuroradiology, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Для того чтобы узнать, насколько правдива популярная отмазка об удушающем галстуке, специалисты провели эксперимент. Они пригласили 30 мужчин и разделили их на две группы. Одних попросили надеть галстук и пройти в нём магнитно-резонансную томографию, другим сделали МРТ без аксессуара.

Таким образом выяснилось, что аксессуар снизил уровнь кровоснабжения в среднем на 7,5%.

Получив результаты исследования, специалисты призвали работодателей пересмотреть офисный дресс-код и отказаться от "социально приемлемого удушения".