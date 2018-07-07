Суперкомпьютер вычислил ужасное будущее Земли

На днях в Сети появилась информация о том, какое будущее ожидает нашу планету в ближайшее время. Сведениями поделились инсайдеры со ссылкой на проект SETI по поиску внеземных цивилизаций. Этим проектом управляет суперкомпьютер, который и предсказал будущее Земли. Прогноз, надо сказать, неутешительный, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Умная машина предположила четыре варианта сценария развития Земной истории. Реальной угрозой человечеству суперкомпьютер назвал ядерную войну между США и Россией. Причем, по прогнозам машины, это может произойти совсем скоро. Шансы на "ядерное будущее" человечества суперкомпьютер оценил в 57%.

На второе место по степени опасности компьютер поставил глобальный природный катаклизм, способный стереть с лица планеты все живое. Косвенным подтверждением тому, что такой исход вполне реален, служат фиксирующиеся в разных местах планеты природные аномалии: извергающиеся вулканы, непрекращающиеся ливневые дожди, внезапные ураганы... Этот сценарий получил 20% вероятности осуществления.

Третье место компьютер отдал человеку. Искусственный "мозг" машины вполне справедливо определил, что люди сами делают все, чтобы уничтожить свою планету. Кроме того, свою роль сыграет и внезапный демографический прирост, который может привести к перенаселению Земли. В итоге компьютер подсчитал, что шансов погибнуть от рук человека, у планеты примерно 15%.

Ну и последний сценарий развития событий, весьма спорный, но все же отмеченный машиной, - вторжение пришельцев. Ему компьютер "присудил" 8%.

Кстати, эксперты проекта SETI, опасаясь начала всеобщей паники, уже поспешили "замести следы", удалив всю информацию, обнародованную инсайдерами.