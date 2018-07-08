Назван самый популярный смартфон лета

Аналитическая компания CounterPoint провела исследования рынка и составила рейтинг самых популярных смартфонов начала лета 2018 года.

Фаворитом среди покупателей оказался Apple iPhone 8, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Вторую строчку рейтинга занял флагман Samsung Galaxy S9+, которая весной показывала невысокие результаты продаж, однако на начало лета смогла выбиться в ТОП-5.

Третье место занял iPhone X, который по сей день является одним из самых желанных смартфонов.

Замыкают пятерку лидеров модели Xiaomi Redmi 5A и iPhone 8 Plus.

Шестое место занял смартфон Galaxy S9. Huawei P20 Lite, Vivo Х21та Xiaomi Redmi 5 Plus заняли седьмое, восьмое и девятое место соответственно. ТОП-10 замыкает модель Oppo A83.