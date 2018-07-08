Назван самый популярный смартфон лета
8 июля 2018 10:23 177
Аналитическая компания CounterPoint провела исследования рынка и составила рейтинг самых популярных смартфонов начала лета 2018 года.
Фаворитом среди покупателей оказался Apple iPhone 8, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Вторую строчку рейтинга занял флагман Samsung Galaxy S9+, которая весной показывала невысокие результаты продаж, однако на начало лета смогла выбиться в ТОП-5.
Третье место занял iPhone X, который по сей день является одним из самых желанных смартфонов.
Замыкают пятерку лидеров модели Xiaomi Redmi 5A и iPhone 8 Plus.
Шестое место занял смартфон Galaxy S9. Huawei P20 Lite, Vivo Х21та Xiaomi Redmi 5 Plus заняли седьмое, восьмое и девятое место соответственно. ТОП-10 замыкает модель Oppo A83.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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