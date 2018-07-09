Начало конца: почему усыпили телескоп Kepler

Американское космическое агенство NASA объявило о приближении конца научной миссии Kepler - космического телескопа, который за последние годы перевернул представление ученых о месте Земли во вселенной и количестве других планет в космосе. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сегодня на счету этого телескопа 70% всех открытых 3750 планет, обнаруженных за пределами Солнечной системы.

Однако вечно работать он не мог, и в его баках стало заканчиваться топливо, необходимое для ориентации аппарата. Этот момент предрекали уже давно, однако на днях датчики показали, что баки почти пусты, в связи с чем в NASA приняли решение перевести телескоп в спящий режим.

Это сделано для того, чтобы, используя оставшиеся капли гидразина, в августе телескоп мог в последний раз повернуться к Земле и передать по радио последний научный "улов". "Чтобы передать информацию на Землю, телескоп должен обратить на нее свою большую антенну и отправить данные на сеть Deep Space Network в назначенное время в августе", - пояснили в NASA. Deep Space Network - глобальная сеть радиотелескопов, расположенная в разных странах, предназначенная для связи с космическими аппаратами в дальнем космосе.

"До этого времени телескоп будет оставаться в спокойном режиме режиме, не требующем потребления топлива, - говорится в сообщении. - 2 августа команда заставит телескоп проснуться и сориентирует его для передачи данных".

Миссия стоимостью $600 млн была запущена в 2009 году. Главной целью было выяснить, сколько подобных Земле планет существует в нашей галактике Млечный путь. Аппарат работает методом транзитов - измеряя, насколько звезды теряют свой блеск при проходе планет по их диску. Миссия оказалась на удивление астрономов успешной - в настоящее время, помимо подтвержденных планет, ученые рассчитывают получить подтверждение о наличии еще 2 тыс. кандидатов в планеты, обнаруженных миссией.

Кроме того, статистика показала, что каждая пятая солнцеподобная звезда имеет вокруг себя землеподобные планеты, причем находящиеся в так называемой зоне обитаемости.

Телескоп вращается по гелиоцентрической орбите, в настоящее время его расстояние до Земли составляет 140 млн километров. За девять лет своей работы телескоп пережил несколько довольно серьезных отказов, едва не закончившихся для него плачевно - от механических поломок до воздействия космических лучей. Но в этом году его миссия все же будет завершена.

В период главного этапа миссии телескоп неподвижно вглядывался в один и тот же участок неба в созвездии Лебедя, отслеживая блеск сразу 150 тыс. звезд. Так продолжалось до мая 2013 года, когда из-за поломки отказали два из четырех гиродинов, обеспечивавших неподвижность телескопа.

Тогда ученые NASA нашли выход из ситуации, и, чтобы телескоп продолжил наблюдения, была предложена расширенная миссия K2, в рамках которой до последнего времени работал телескоп.

Она позволила включить в изучение не только экзопланеты, но и ряд других объектов в галактике. Причем удерживать поле зрения теперь телескопу помогал солнечный ветер. Миссия разделена на последовательные наблюдательные кампании длиной примерно 80 дней, сейчас ученые завершили 18-ю кампанию. В NASA допускают, что она окажется не последней, и после "звонка на Землю" у аппарата еще останется топливо, чтобы приступить к 19-й кампании.

"Если наблюдаемое падение давления топлива будет означать его выработку, 19 кампания может оказаться незавершенной". - сообщили в NASA.

Многие космические научные миссии планируется так, чтобы в конце оставался определенный резерв топлива. К примеру, этот остаток нужен околоземным аппаратам, чтобы избегать столкновения с другими спутниками или неконтролируемого падения на Землю. В случае с миссией Cassini остаток ракетного топлива был нужен, чтобы последним маневром направить зонд в атмосферу Сатурна и избежать возможного загрязнения спутников планеты земными микроорганизмами.