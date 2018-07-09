Лунные сопли: почему чихали американские астронавты

Ученые разобрались в причинах странных недомоганий, которые сопровождали американских астронавтов, побывавших на поверхности Луны. По возвращении на Землю все без исключения астронавты испытывали боль в горле и ходили с мокрыми глазами. "Лунной сенной лихорадкой" впервые назвал эти симптомы астронавт Харрисон Шмитт странные симптомы, которые он заметил еще во время 17-й экспедиции по программе "Аполлон", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чихание и заложенность носа были постоянными спутниками астронавтов после выхода на поверхность Луны, причем симптомы исчезали спустя несколько дней.

При этом во внутреннем объеме посадочного модуля постоянно наблюдался запах, похожий на запах сгоревшего пороха. Все это наталкивало астронавтов на связь недомогания с лунной пылью и позднее встал вопрос, имеющий непосредственное отношение к возможности дальнейших полетов на Луну и освоения человеком Солнечной системы - может ли лунная пыль повредить человеческому здоровью?

Для ответа на этот вопрос Европейским космическим агентством была создана научная коллаборация, призванная изучить вопросы, связанные с биологическим воздействием лунной пыли.

"Мы не знаем, насколько вредна эта пыль. Все сводится к попытке оценить возникающий риск", - пояснила Ким Приск, физиолог из Калифорнийского университета, 20 лет занимающаяся медицинскими вопросами космических полетов, одна из 12 специалистов, принимающих участие в исследовании.

По словам ученых, частицы лунной пыли содержат силикаты - минералы, часто встречающиеся на космических телах с вулканической активностью. Именно из-за них на земле страдают шахтеры, которые получают рубцы и воспаления легких из-за содержащихся горных породах силикатах. Что касается лунной пыли, то она обладает настолько выраженными абразивными свойствами, что буквально "съедала" нижний слой подошвы обуви астронавтов, и разрушала герметичные уплотнители контейнеров, которые использовались для сбора образцов.

Мелкая, как пудра, и острая, как стекло - с учетом слабой гравитации, которая в шесть раз ниже земной, лунная пыль способна подолгу оставаться во взвешенном состоянии в воздухе, и глубже проникать в легкие человека.

"Частицы в 50 раз меньше человеческого волоса могут месяцами находиться в ваших легких. Чем дольше частица там остается, тем больше шанс получить токсический эффект", - поясняет Ким. Потенциальный эффект от вдыхания такой пыли не изучен, однако недавнее исследование американских ученых показало, что частицы, аналогичные по свойствам лунным, в результате длительного воздействия способны разрушать клетки мозга и легких.

По словам ученых, особые свойства лунной пыли определяются специфическими условиями на спутнике Земли. На нашей планете мелкие частицы пыли со временем становятся более гладкими благодаря эрозии, вызванной контактом с воздухом и водой. Поскольку на Луне ни первого, ни второго не существует, частицы остаются острыми бесконечно долго. К тому же, поверхность Луны постоянно бомбардируется космическими частицами от Солнца, что заставляет верхний слой грунт электризоваться. Этот эффект может быть настолько сильным, что наэлектризованная пыль левитирует над лунной поверхностью и может проще попадать в механические устройства и организм человека, даже облаченного в скафандр.

Для дальнейшего исследования эффектов лунной пыли ученые Европейского космического агентства намерены проводить новые опыты с частицами, аналогичными лунным, добытыми из определенного горного месторождения на территории Германии. Однако, признают ученые, имитировать лунную пыль непросто. "Редкость лунного стекловидного вещества делает его совершенно особым видом пыли. Мы вынуждены перемалывать материал, однако это означает лишение его острых краев", - пояснил Эрин Транфильд, биолог, специалист по токсичности пыли. Впрочем, говорят специалисты, лунная пыль это не только проблемы.

"Вы можете нагревать ее, чтобы производить кирпичи для укрытия астронавтов. А из почвы можно выделять кислород, необходимый для поддержки миссий на Луну", - считает научный советник ESA Эйдан Коули.

Необычный судебный иск не так давно был подан в США против Национального аэрокосмического агентства NASA со стороны жительницы штата Теннесси. Иск касается содержимого небольшого пузырька, который она получила в подарок в далеком детстве - она считает, что в нем содержится лунный грунт.

Согласно судебным документам, поданным в окружной суд Канзаса, Лауре Мюррей, которая сегодня носит фамилию Чикко, было всего десять лет, когда ее мать преподнесла ей пузырек, в котором находилась легкая светлая пыль. К подарку прилагалась записка на бумажке, на которой от руки было написано пожелание якобы от Нила Армстронга, первого астронавта, ступившего на поверхность Луны в 1969 году.