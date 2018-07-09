Ученые назвали диету, которая помогает быстрее избавиться от рака

Набирающая популярность кетодиета не только улучшает работу мозга и мышц, но и помогает некоторым противораковым препаратам быстрее уничтожать опухоли, пишут биологи в статье, опубликованной в журнале Nature. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



"Подобное влияние кетодиеты на исход химиотерапии заставляет нас задуматься о том, как многие больничные "традиции" - глюкозные капельницы, еда, богатая сахаром, или прием глюкокортикоидов могут влиять на выживание раковых больных. По сути, мы одновременно и стимулируем рост рака, и пытаемся его подавить", - пишут Бенджамин Хопкинс (Benjamin Hopkins) из Центра изучения рака имени Мейера в Нью-Йорке (США) и его коллеги.

Так называемая кетодиета стремительно набирает сегодня популярность среди любителей фитнеса и спорта. Ее главным отличием от других диет является то, что основную часть калорий в ней составляют не углеводы, а жиры и белки. Подобная замена заставляет мозг и другие органы тела использовать не глюкозу, а жирные кислоты и кетоны в качестве основного источника энергии.

Это переводит мышцы и клетки мозга в особый режим "сбережения энергии", в результате чего первые становятся более выносливыми, а вторые - медленнее стареют. По этой причине кетоновая диета сегодня стала особенно популярной среди велосипедистов, бегунов-марафонцев и представителей других спортивных дисциплин, где важна выносливость.

Хопкинс и его коллеги нашли новое неожиданное применение для этой диеты, изучая поведение раковых клеток, порожденных одной из самых распространенных мутаций - повреждением гена PI3KCA. Этот участок ДНК отвечает за транспортировку различных сигнальных молекул внутри клеток, и его повреждение "перепрограммирует" их и заставляет постоянно делиться.

Уровень активности PIK3CA, как недавно выяснили ученые, зависит от того, как много инсулина и глюкозы присутствует в клетке - чем больше гормона, тем активнее становится этот ген. Это натолкнуло биологов на мысль, что блокировка работы этого гена и связанного с ним белка p110a может сделать раковые клетки более чувствительными к химиотерапии.

Реализовать подобную идею оказалось не так то просто. Когда исследователи вводили в тело мышей вещества, блокирующие работу PIK3CA, они подавляли размножение раковых клеток только на протяжении нескольких часов, после чего этот эффект исчезал.

Это происходило потому, что организм резко повышал концентрацию инсулина и сахара, и клетки грызунов начинали "игнорировать" молекулы лекарств. Дополнительные дозы препаратов подавляли эту реакцию на некоторое время, однако новые всплески в концентрации инсулина и глюкозы уже были небезопасными для животных.

Неудачи на этом фронте заставили Хопкинса и его коллег искать альтернативные и более безопасные альтернативы. Перебрав все существующие лекарства от диабета, они обратили внимание на то, что многие диабетики и здоровые люди переходят на кетодиету для снижения уровня сахара в крови.

Руководствуясь этой идеей, ученые приобрели несколько десятков мышей, ввели культуры раковых клеток в их тело и посадили часть из них на подобную диету, а других начали кормить двумя популярными лекарствами от диабета. Когда у них появились первые опухоли, они попытались уничтожить их, используя блокаторы PI3KCA.

Данные опыты показали, что кетодиета и лекарство глифозин подавляли все негативные побочные эффекты, связанные с блокировкой PI3KCA. Что интересно, метформин, одно из самых популярных антидиабетических средств, никак не мешал росту раковых клеток. Как полагают ученые, это связано с тем, что этот препарат не воздействует на инсулин напрямую, а просто повышает чувствительность клеток к нему.

В ближайшее время Хопкинс и его коллеги планируют провести клинические испытания, которые покажут, можно ли применять кетодиету для борьбы с раком и среди людей. В любом случае, как отмечают ученые, врачам стоит подумать об отказе от глюкозных капельниц при лечении раковых больных, так как они будут помогать не им, а их опухоли.