ТОП-10 самых продаваемых телефонов в истории

По данным исследовательского портала Statista, сейчас в мире насчитывается около 4,57 млрд телефонов и смартфонов самых разнообразных производителей, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Большая часть смартфонов остаются неизвестными для большинства, так как остаются в аутсайдерах - они малопривлекательны из-за многих причин.

Другое дело популярные телефоны-чемпионы, которые остаются "золотой" классикой. Такие устройства вызывают теплые воспоминания у владельцев и демонстрируют пример сверхприбылей для производителей. Эти модели оказались в списке по разным причинам: удачное сочетание цены и качества, оптимальное оснащение, безотказная работа и вообще просто удобная звонилка.

Предлагаем ознакомиться с ТОП-10 моделей телефонов, которые оказались самыми продаваемыми в истории.

Nokia 1100

Nokia 1100 вышла в продажу в 2003 году и за 5 лет производства продалась в количестве 250 млн экземпляров. Так совпало, что выпущенный в 2005-м миллиардный телефон Nokia - это именно модель 1100.

Многие ставят эту модель наряду с фаворитом - Nokia 3310.

Nokia 1110

На фоне успеха 1100, финская компания в 2005 году выпускает улучшенную модель 1110, которая продалась таким же 250-миллионным тиражом. Интересной особенностью этой модели был инвертированный экран с белыми буквами на тёмном фоне.

Приятный дизайн, удобная и безотказная трубка надолго остается в приятных воспоминаниях бывших владельцев. Кстати, некоторые модели работают до сих пор.

Nokia 5230

Третий телефон в рейтинге тоже финской компании - Nokia 5230. Появившийся в 2009 году он являл собой гордый ответ Apple с его iPhone, но стоил дешевле и обладал популярным сенсорным экраном.

Успех был потрясающий - продано было 150 миллионов экземпляров этих телефонов.

Nokia 6600

Молодежная модель с большим экраном Nokia 6600 понравилась многим. Удобный крупный форм-фактор, цветной экран, поддержка видео и "неубиваемый" корпус сделали ее популярной моделью средины 2000-х годов. Было продано 150 миллионов устройств.

Samsung E1100

Средину рейтинга занимает Samsung со своей популярной моделью E1100. Главным достоинством этого телефона была невероятная автономность - телефон мог работать на протяжении 13 дней без подзарядки.

Хотя на 2009-й год Samsung E1100 не мог похвастаться ничем, кроме своей батарейки, тем не менее, продался в количестве 150 миллионов экземпляров по всему миру.

Motorola RAZR V3

Самый первый стильный телефон-раскладушка и самый удачный аппарат Motorola, который разошелся тиражом в 130 миллионов.

Nokia 3310

Удивительно, но этот, по мнению читателей, самый популярный телефон Nokia 3310 продался тиражом всего в 126 миллионов экземпляров. Это телефон-легенда на все времена. До сих пор китайцы успешно продают копии этих трубок, на которые до сих пор есть спрос.

Даже реинкарнация 2017 года в виде улучшенной Nokia 3310 тоже наделала шуму и успешно продается.

iPhone 6

Apple iPhone 6 и iPhone6+, выпущенные в 2014 году, вместе продались в количестве более 100 миллионов экземпляров. Большие экраны, которые так долго просили фанаты, Apple наконец-то выпустили в шестой модели и не прогадали - успех был ошеломительным. Это самые продаваемые смартфоны компании.

Samsung Galaxy S4

Вышедший в 2013 году Samsung Galaxy S4 оказался самым успешным смартфоном компании и продался тиражом более 80 миллионов копий.

iPhone 4s

И снова Apple со смартфоном iPhone 4s. Успех предрекли несколько важных изменений и нововведений: исправлены недостатки с антенной, появился встроенный голосовой помощник Siri, а также малое количество брака. Тираж составил более 60 миллионов копий.