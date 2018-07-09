Ловко спрятавшаяся змея в траве поставила пользователей сети в тупик - ФОТО

Профессиональный змеелов из Австралии Локи Гилдинг (Lockie Gilding) предложил пользователям Facebook найти ядовитую змею на фотографии с зарослями. На публикацию обратило издание The Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Гилдинг шел по пешеходной дорожке и заметил опасную рептилию в высокой траве. Он сразу сфотографировал ее издалека и выложил снимок в группу Sunshine Coast Snake Catchers 24/7, чтобы проверить подписчиков на внимательность.

Пост собрал около 60 комментариев, однако с поставленной задачей справились немногие. "Если верить моим глазам, их тут штук пять", - отметили пользователи. Тем не менее, пара человек смогла обнаружить змею, точно указав самое опасное место на снимке. Позднее Гилдинг опубликовал ответ.

Как оказалось, на фотографии была запечатлена черная ехидна, которая нередко встречается в Австралии. Однако обычно змеи этого вида обитают возле рек и ручьев и не подползают к пешеходным дорожкам. Ее укус опасен для человека, но редко приводит к летальному исходу.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook