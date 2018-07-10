Итальянский специалист по дизайну пришел в восторг от 15 советских вещей - ФОТО
Дизайнер Умберто Джираудо рассказал, что он думает о дизайне предметов, знакомых каждому, кто родился в СССР, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.
Эти вещи каждый из нас помнит с детства: авоська, машина "запорожец", граненый стакан и школьная униформа... И едва ли кто-то мог оценивать их с точки зрения "красиво" или "некрасиво" - пользовались тем, что было. А если посмотреть со стороны?
Специалист по индустриальному дизайну, преподаватель Британской высшей школы дизайна Умберто Джираудо рассказал, что он думает о советском дизайне - выходец из Италии пришел в восторг.
1. Упаковка для кефира.
Экономичный и экологичный дизайн.
"Один из лучших примеров в области советского дизайна. Если вам небезразличны проблемы экологии и загрязнения окружающей среды, чрезмерного потребления - знайте, что эта сумка стала жизнеспособным решением ряда проблем много лет назад. Авоська представляется мне частью разумной системы, видом систематического дизайна, в котором продукты покупаются ровно в том количестве, в котором они нужны, а не про запас. Они не упаковываются несколько раз, и сумку можно использовать неоднократно и постоянно носить с собой - авоська компактная и не занимает места. Уверен, современные дизайнеры должны обратить на этот предмет самое пристальное внимание".
"Такие календари были популярны и в западных странах. Более того, они актуальны и сейчас. Несмотря на то, что на них тратится очень много бумаги, эти календари кажутся мне милыми, так как предоставляют возможность, отрывая листки, физически ощутить течение времени".
"Милая упаковка. Простая, экономичная в производстве, всего два цвета, и до сих пор выглядит очень современно. Я бы с радостью купил кофе в такой упаковке - она выглядит гораздо аутентичнее, чем весь этот пластиковый мусор, в который кофе фасуется сегодня".
"Парень на этикетке выглядит довольно пугающе! А если отставить в сторону шутки, мне кажется забавным контраст между тщательно проработанным графическим дизайном этикетки и формой емкости. По горлышку и крышке можно понять, что такие бутылочки могли использоваться не только для туалетной воды, а для чего угодно - хранения бытовой химии или дешевого алкоголя, например. Бутылка очень практична.
С другой стороны, непонятно, зачем в условиях отсутствия конкурентного рынка вкладываться в специфичные и агрессивные макеты упаковки. К сожалению, многие современные "молодые предприниматели" тоже не понимают значения дизайна в коммерции и вкладываются не в то, во что имеет смысл вкладываться".
"Настоящий русский шедевр. Я знаю, что очень многие люди любят этот продукт, в том числе потому, что его можно варить прямо в банке".
"Честно говоря, я удивлен. Я был уверен, что дети в Советской России появлялись из капусты! Так был секс в СССР или нет? Похоже, все-таки был... Что касается упаковки презерватива, я могу сказать, что она очень функциональна. При этом совершенно не "эмоциональна", но не думаю, что в определенных обстоятельствах кто-то обращал на это внимание. Мне нравится".
"В детстве у меня была похожая игрушка, не вижу почти никакой разницы. Разве что интересен контраст американского Микки Мауса и надписи на кириллице - это мило".
"Простой и элегантный, обычный стакан, символизирующий стабильность. Надеюсь, его не наполнят водкой до краев".
Треугольный молочный пакет - не полностью советское изобретение. Линии для такой упаковки в СССР поставляла шведская компания Tetrapack. В 1943 году лаборатория Åkerlund & Rausing начала разработку картонной упаковки молока, в 1944-м Эрик Валленберг, молодой ассистент, выступающий как глава исследовательской лаборатории, изобрел упаковку в форме тетраэдра, образованную из конусообразного куска бумаги.
"Довольно элегантная и отлично отражает формальный иерархический статус. Я тоже носил форму, когда ходил в школу. Однако не могу не отметить, что сегодня такая форма смотрелась бы скорее на официантках или студентках, но не на учащихся в школе".
"Такой телевизор вполне мог стоять в гостиной моих дедушки с бабушкой. Помню, когда я впервые увидел стекло для увеличения изображения на экране, очень удивился".
"Настоящий шедевр советского дизайна - несмотря на то, что он базировался на дизайне FIAT. У "запорожца" есть уникальные черты - например, решетка на капоте, которая придает образу автомобиля некоторую агрессивность. Ни разу не видел "запорожцев" в жизни, но слышал множество историй об этих машинах. В частности, о том, как их ремонтировали и украшали".
"Восхитительный дизайн, и я категорически не понимаю, почему русские покупают китайские холодильники и проводят их ребрендинг вместо того, чтобы вдохнуть новую жизнь в старые формы".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!