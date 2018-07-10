Итальянский специалист по дизайну пришел в восторг от 15 советских вещей - ФОТО

Дизайнер Умберто Джираудо рассказал, что он думает о дизайне предметов, знакомых каждому, кто родился в СССР, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.

Эти вещи каждый из нас помнит с детства: авоська, машина "запорожец", граненый стакан и школьная униформа... И едва ли кто-то мог оценивать их с точки зрения "красиво" или "некрасиво" - пользовались тем, что было. А если посмотреть со стороны?

Специалист по индустриальному дизайну, преподаватель Британской высшей школы дизайна Умберто Джираудо рассказал, что он думает о советском дизайне - выходец из Италии пришел в восторг.

1. Упаковка для кефира.

Экономичный и экологичный дизайн.

"Один из лучших примеров в области советского дизайна. Если вам небезразличны проблемы экологии и загрязнения окружающей среды, чрезмерного потребления - знайте, что эта сумка стала жизнеспособным решением ряда проблем много лет назад. Авоська представляется мне частью разумной системы, видом систематического дизайна, в котором продукты покупаются ровно в том количестве, в котором они нужны, а не про запас. Они не упаковываются несколько раз, и сумку можно использовать неоднократно и постоянно носить с собой - авоська компактная и не занимает места. Уверен, современные дизайнеры должны обратить на этот предмет самое пристальное внимание".

3. Отрывной календарь.

"Такие календари были популярны и в западных странах. Более того, они актуальны и сейчас. Несмотря на то, что на них тратится очень много бумаги, эти календари кажутся мне милыми, так как предоставляют возможность, отрывая листки, физически ощутить течение времени".

4. Чайник. "Чайник как чайник, ничего особенного. Похожий был у моей бабушки".

"Милая упаковка. Простая, экономичная в производстве, всего два цвета, и до сих пор выглядит очень современно. Я бы с радостью купил кофе в такой упаковке - она выглядит гораздо аутентичнее, чем весь этот пластиковый мусор, в который кофе фасуется сегодня".

"Парень на этикетке выглядит довольно пугающе! А если отставить в сторону шутки, мне кажется забавным контраст между тщательно проработанным графическим дизайном этикетки и формой емкости. По горлышку и крышке можно понять, что такие бутылочки могли использоваться не только для туалетной воды, а для чего угодно - хранения бытовой химии или дешевого алкоголя, например. Бутылка очень практична.

С другой стороны, непонятно, зачем в условиях отсутствия конкурентного рынка вкладываться в специфичные и агрессивные макеты упаковки. К сожалению, многие современные "молодые предприниматели" тоже не понимают значения дизайна в коммерции и вкладываются не в то, во что имеет смысл вкладываться".

"Настоящий русский шедевр. Я знаю, что очень многие люди любят этот продукт, в том числе потому, что его можно варить прямо в банке".

"Честно говоря, я удивлен. Я был уверен, что дети в Советской России появлялись из капусты! Так был секс в СССР или нет? Похоже, все-таки был... Что касается упаковки презерватива, я могу сказать, что она очень функциональна. При этом совершенно не "эмоциональна", но не думаю, что в определенных обстоятельствах кто-то обращал на это внимание. Мне нравится".

"В детстве у меня была похожая игрушка, не вижу почти никакой разницы. Разве что интересен контраст американского Микки Мауса и надписи на кириллице - это мило".

10. Граненый стакан.

"Простой и элегантный, обычный стакан, символизирующий стабильность. Надеюсь, его не наполнят водкой до краев".

11. Треугольный пакет молока.

Треугольный молочный пакет - не полностью советское изобретение. Линии для такой упаковки в СССР поставляла шведская компания Tetrapack. В 1943 году лаборатория Åkerlund & Rausing начала разработку картонной упаковки молока, в 1944-м Эрик Валленберг, молодой ассистент, выступающий как глава исследовательской лаборатории, изобрел упаковку в форме тетраэдра, образованную из конусообразного куска бумаги.

12. Школьная униформа.

"Довольно элегантная и отлично отражает формальный иерархический статус. Я тоже носил форму, когда ходил в школу. Однако не могу не отметить, что сегодня такая форма смотрелась бы скорее на официантках или студентках, но не на учащихся в школе".

"Такой телевизор вполне мог стоять в гостиной моих дедушки с бабушкой. Помню, когда я впервые увидел стекло для увеличения изображения на экране, очень удивился".

"Настоящий шедевр советского дизайна - несмотря на то, что он базировался на дизайне FIAT. У "запорожца" есть уникальные черты - например, решетка на капоте, которая придает образу автомобиля некоторую агрессивность. Ни разу не видел "запорожцев" в жизни, но слышал множество историй об этих машинах. В частности, о том, как их ремонтировали и украшали".

"Восхитительный дизайн, и я категорически не понимаю, почему русские покупают китайские холодильники и проводят их ребрендинг вместо того, чтобы вдохнуть новую жизнь в старые формы".