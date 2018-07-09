Гол Фернандеса едва не сорвал выступление Гагариной - ВИДЕО

Российская исполнительница Полина Гагарина не смогла сдержать эмоций, когда во время концерта сборная России забила мяч в ворота хорватов в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Гол был оформлен, когда Гагарина исполняла песню "Кукушка", передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

На видеоролике, который был опубликован в YouTube, видно, как исполнительница прерывает песню, начинает кричать и прыгать по сцене. Через какое-то время время она возвращается к исполнению песни.

Напомним, 7 июля сборная России уступила команде Хорватии в четвертьфинальном матче ЧМ-2018. В серии послематчевых пенальти хорваты победили со счетом 4:3.

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