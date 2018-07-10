Создатель «Игры престолов» назвал топ-5 лучших книг

Джордж Мартин, автор романов цикла "Песнь льда и пламени", которые легли в основу сериала "Игра престолов", назвал 9 книг, которые каждый, кто любит фантастику, должен прочитать за лето, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

В список вошли многие уже ставшие классикой этого и других жанров произведения.

Среди 9 названных писателем книг 5 являются его любимыми романами. Это: "Властелин колец" Толкина, "Великий Гэтсби" Фрэнсиса Скотта Фитцжеральда, "Уловка-22" Джозефа Хеллера, "Повесть о двух городах" Чарльза Диккенса и "Повелитель приливов" Пэта Конроя. Также Мартин считает, что фанатам "Игры престолов" могут понравиться: "Обитатель холмов" Ричарда Адамса, "Король былого и грядущего" Теренса Хэнбери Уайта, "Князь Света" Роджера Желязны и "Волшебник Земноморья" Урсулы Крёбер Ле Гуин. Похоже, у школьников намечается лето с куда более интересной, чем школьная, программой.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook