Актеры, внешность которых не помешала им сделать успешную карьеру - ФОТО

Должен ли мужчина-актер быть непременно красив? Многие ответят, да, лицо артиста - его "визитная карточка". Но найдутся и те, кто скажет, что гораздо важнее не внешность, а талант и обаяние.

И хотя стандарты красоты диктуют свои правила, некоторым удается разрушить стереотипы. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет артистов, нестандартная внешность которых не помешала им (а может быть, даже помогла) сделать блестящую карьеру.

Марти Фельдман

Именно неординарная внешность помогла актеру стать известным и добиться славы. Талантливый комик и любимец публики дважды становился обладателем премии BAFTA, снялся более чем в двух десятках фильмов, написал сценарии 16-ти картин и 3 ленты над 3-мя лентами поработал в качестве режиссера. Глаза навыкате (результат гиперактивности щитовидной железы) и странная форма носа (после занятий боксом в молодости) не мешали Марти пользоваться невероятным успехом у женщин.

Ричард Кил

Актер-гигант обязан своим ростом (2 м 18 см) и особенностями внешности гормональному заболеванию под названием "акромегалия". И именно "благодаря" этому недугу необычного великана заметили и пригласили в кино. Известен Кил стал после съемок в комедии "Дикарь", а популярность ему принесла роль Челюсти в двух частях бондианы: "Шпион, который меня любил" и "Лунный гонщик". Кстати, актер стал единственным злодеем, который появился сразу в двух фильмах об агенте 007. На счету у Ричарда более 70 ролей. В 2010 году актера-великана не стало.

Винсент Скьявелли

Этого актера вы наверняка помните по роли призрака, живущего в метро, из фильма "Привидение". Скьявелли страдал синромом Марфана, что и обусловило его нестандартную внешность. Но ни странная форма головы, ни специфические черты лица, ни несоразмерно длинные руки не помешали Винсенту записать в свою фильмографию более 140 работ в кино и на телевидении. Увы, больше картин в "активе" Скьявелли не прибавится: актер умер от рака легких в 2005 году.

Дэнни Трехо

Собственно, Трехо никогда и не мечтал стать актером, считал, что внешность у него для этой профессии не совсем подходящая. Да и "увлечения" юности не способствовали актерской карьере: Дэнни совершал мелкие преступления, а позже страдал от наркотической зависимости и то и дело оказывался в тюрьме. В 1985 году он случайно попал на съемочную площадку фильма Андрея Кончаловского "Поезд-беглец", его заметили и предложили сыграть небольшую роль. Этот эпизод и стал стартом в карьере Трехо, который в итоге стал популярным, снявшись у Тарантино в фильме "От заката до рассвета". И не помешали ни темное прошлое, ни малопривлекательная внешность. Правда, играет Дэнни в основном преступников.

Майкл Берриман

За внешность мутанта Майкл должен "благодарить" редкое заболевание - гипогидротическую эктодермальную дисплазию. Генетическая аномалия "подарила" Берриману высокий лоб, морщинистую кожу, впалые щеки и полное отсутствие волос. Неудивительно, что в списке почти сотни картин, в которых снялся актер, преобладают фильмы ужасов и фантастика.

Карел Стрёйкен

Особенность этого нидерландского актера - высокий рост (2 м 13 см) и удлиненное лицо со впалыми скулами. Но необычная внешность не стала препятствием для Карела на пути к своей мечте: с детства он хотел стать актером. Зрителям он запомнился по роли дворецкого Ларча в фильмах "Семейка Аддамс" (1991) и "Ценности семейки Аддамс" (1993). На счету актера более 50 работ в кино и на телевидении. Нетрудно догадаться, что режиссеры часто приглашали его на роли пришельцев, монстров и просто необычных людей.

Рон Перлман

Этого актера часто сравнивают с гориллой. Сравнение не слишком лестное, конечно, но Рону это, судя по всему, совсем не мешает. Нестандартная внешность Перлмана "пригодилась" ему на съемках сериала "Красавица и Чудовище", который и сделал его знаменитым. Но, конечно, одной из самых запоминающихся ролей в фильмографии актера стал Хеллбой. К сведению, на счету Перлмана почти 200 фильмов! Вот вам и "горилла"!

Мэттью Макгрори

Еще один актер-великан (рост Макгрори 2 м 29 см) с очень специфической внешностью. Наверно, не стоит говорить, какие роли ему предлагали? Вспомните пришельца из фильма "Люди в черном", демона, появлявшегося в фильме "Константин", доброго и печального великана Карла в "Крупной рыбе"... К сожалению, в фильмографии Мэттью чуть более двух десятков ролей: "печальный великан" ушел из жизни в возрасте 32 лет.

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