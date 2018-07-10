Эти фразы не надо употреблять в разговоре с детьми

Видные британские психотерапевты выпустили специальное пособие, которое призвано помочь родителям правильно воспитывать детей. В частности, специалисты выявили ряд фраз, которые никогда нельзя говорить ребенку. Медицинский психолог Ирина Попова рассказала о важности вербального воспитания детей. Ее советы приводит Day.Az со ссылкой на Рамблер.

- Особой разницы в подходах нет между воспитанием детей на Западе и в СНГ. Детям в принципе нельзя говорить так называемые "отравляющие фразы", они приносят ребенку больше вреда, чем даже физические наказания, - отметила Попова.

Например, при кормлении детей их нелюбимой (но полезной) едой, нельзя говорить, что она вкусная. У ребенка появляется предательское чувство к родителю и это психологически давит на него.

- Особенно "ядовитые" такие фразы, как "мы хотели мальчика, а родилась ты", "посмотри на ту девочку, какая она опрятная, а ты? вон как вымазалась!". Дети начинают сомневаться в собственных силах, в том, что они кому-то реально нужны в этом мире, - говорит эксперт. По ее словам, у детей появляется сильная психологическая зависимость от родителей, которая во взрослой жизни может перерасти в химическую зависимость от алкоголя или наркотиков.

Западные специалисты также дают несколько дельных "универсальных" советов, как успокоить ребенка. В частности, когда он капризничает и не хочет уходить из магазина детских товаров.

Родитель должен присесть на уровень ребенка, установить с ним визуальный контакт и нежным голосом заверить малыша, что мама/папа понимает, почему он расстроен. Например, они предлагают сказать, что в магазине очень весело и действительно жаль оттуда уходить. А потом рекомендуется спокойно объяснить ребенку ситуацию и причину ухода из магазина. К примеру, сказать, что нужно забрать его сестру из детского сада. И в завершении, они призывают найти компромисс с ребенком с помощью мотивации к другому действию. Главное - дать ребенку понять, что его проблему действительно хотят решить, несмотря на непонятное для взрослого поведение малыша.

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