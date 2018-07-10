Фильмы, которые оказались пророческими

Совпадения в нашей жизни происходят часто, но далеко не все из них вызывают ужас. Создатели этих фильмов сумели заглянуть в будущее и предугадать не только удивительные события, но и по-настоящему жуткие трагедии.

"Назад в будущее-2"

Когда фильм только вышел на экраны в 1989 году, газета с огромным заголовком "Трамп - президент" скорее позабавила зрителей, но никак не напугала. Но спустя много лет Трамп действительно стал президентом, а фильм оказался пророческим.

"Вспомнить все"

Самоуправляемая машина в 1990 году казалась фантастикой, а в 2018 году стала реальностью. Кстати, ложные воспоминания ученые также научились создавать, эксперименты на мышах увенчались успехом.

"Супербратья Марио"

Фильм, основанный на популярной в те годы компьютерной игре, вышел в 1993 году. В одном из кадров появляются башни-близнецы, одна из которых частично разрушена, а вторая - с огромной сквозной дырой. В 2001 году террористы направили в башни пассажирские самолеты, в результате атаки погибло почти три тысячи человек, а башни рухнули.

"2001: Космическая одиссея"

Фильм Сэнли Кубрика вышел в 1968 году, и многое из того, что тогда казалось фантастикой, стало реальностью. Космический туризм, планшетные компьютеры, прототип Skype и даже Сири сегодня ни у кого не вызывают удивления.

"Жертвоприношение"

Премьер-министр Швеции Улоф Пальме был убит недалеко от метро, когда вместе с женой возвращался из кинотеатра домой. Преступление не раскрыто до сих пор. Версий трагедии существует множество, одна из них связана с режиссером Андреем Тарковским, который снимал в Стокгольме свой последний фильм "Жертвоприношение". Во время работы над фильмом он часто встречался с премьер-министром, и тот якобы жаловался режиссеру на депрессию и чуть ли не просил инсценировать сцену его убийства. Кстати, камера оператора стояла ровно на том самом месте, где был убит Улоф Пальме.

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