Точный гороскоп на вторник

Сегодня звезды гороскопа обещают достаточно противоречивый и эмоциональный день. Настроение на протяжении дня может неоднократно меняться, впрочем, придавать большое значение сегодняшним эмоциям и переживаниям не стоит - едва ли они будут чересчур глубоки. Если в общении с окружающими у вас возникнут какие-либо трения (а сегодня такое вполне вероятно), лучшим решением будет не муссировать негатив, а переключить внимание на что-нибудь другое, отвлечься, и тогда возникшие проблемы, скорее всего, решатся сами собой.

Овен

Сегодня Овен будет склонен к неорганизованности, забывчивости и может случайно, сам того не заметив, нарушить любые границы - в том числе и границы приличий, субординации или чьего-то терпения. Овну будут хорошо удаваться любые дела, где он может проявить творческую жилку и смекалку, а вот в вопросах, требующих конкретики, его шансы на успех близки к нулю. Кроме того, есть вероятность попасться кому-то под горячую руку, так что если Овен сегодня не хочет оказаться "крайним", звезды гороскопа советуют ему держаться в стороне от любых разбирательств.

Телец

Тельцу волей-неволей придется обратить внимание на состояние своих финансов - события будут его к этому подталкивать. Возможно, судьба подкинет ему денежную премию или повышение зарплаты, а может быть, и не столь приятный сюрприз. Звезды гороскопа предупреждают Тельца о том, что сегодня состояние его кошелька может совершенно неожиданно улучшиться или ухудшиться - тут уж как повезет. А чтобы действия Тельца не привели к потерям, ему не стоит рисковать и участвовать в сомнительных финансовых сделках.

Близнецы

Cитуация может вынудить Близнецов защищать свои интересы - и они вполне способны с этой задачей справиться. День наделяет Близнецов способностью убеждать в своей правоте, так что окружающие сегодня будут внимательнее обычного прислушиваться к их аргументам. Звезды гороскопа советуют Близнецам воспользоваться этим не только для решения спорных вопросов, но и для ведения переговоров и для успешного продвижения любых своих проектов и идей.

Рак

Сегодня Раку стоит обратить внимание на свои сны: они могут оказаться вещими! И дело тут не столько в мистике, сколько в том, что днем анализировать обстановку мешают желания и эмоции. А вот подсознание труднее обмануть, но его слабый голос обычно слышен лишь ночью, во сне. Сегодня же интуиция у Рака будет обострена до предела, а голос подсознания - слышен особенно громко. Вот почему звезды гороскопа советуют Раку прислушаться к своим снам, а днем обращать внимание на любые свои "хочу"-"не хочу" - они могут оказаться не прихотью, а предчувствием.

Лев

У Льва есть шанс столкнуться с таким малоизученным явлением, как дежавю. У него может возникнуть ощущение, что какие-то события, происходящие вокруг, уже происходили раньше, какого-то незнакомого человека он уже видел, а какая-то ситуация ему знакома... Причина же в том, что сегодняшний гороскоп наделяет Льва мощной интуицией и умением предчувствовать происходящее. Благодаря этим качествам, Лев способен угадывать развитие событий и может проявить себя в делах, требующих интуитивного подхода, а также в психологии и общении с людьми.

Дева

Сегодня - день, когда ситуация предоставит Деве возможность закрепиться на достигнутых рубежах или даже вырваться вперед! Звезды гороскопа обещают Деве благоприятствование в любых сферах - от бизнеса и карьеры до любви - а также достаточно энергии и пробивных способностей, чтобы осуществить задуманное. "Удача - удел тех, кто ее заслужил" - эта фраза должна стать девизом Девы сегодня. Ну а если Дева не захочет добиваться милостей от судьбы - что ж, это ее выбор. Только стоит ли становиться "лежачим камнем", отказываясь от заманчивых перспектив?

Весы

Сегодня - день, который Весам стоит посвятить общению с людьми везде, где бы они ни находились: на работе, в дороге или дома. Их коммуникабельность будет на высоте, позволяя без труда решать вопросы, убеждать, заводить новые знакомства. И романтические, и деловые контакты сегодня будут даваться Весам легче обычного. Если они наметили заняться карьерой, у них будет шанс заручиться поддержкой нужных людей, если же Весы пока одиноки, сегодня они могут завести романтическое знакомство.

Скорпион

Звезды в гороскопе Скорпиона образуют довольно противоречивый узор: с одной стороны, Скорпион будет полон сил и энергии, благодаря которым даже самая трудная задача ему по плечу. Однако при этом день не сулит ему легких путей - наоборот, лишь преодолевая трудности и преграды, Скорпион сможет проявить себя с лучшей стороны. Так что не стоит огорчаться, если судьба сегодня поставит перед ним препятствие или потребует напряжения всех сил - только так Скорпион сможет сполна реализовать свой могучий потенциал и добиться успеха.

Стрелец

День предвещает Стрельцу счастливые шансы судьбы, но многое будет зависеть от того, сумеет ли он ими воспользоваться. Дело в том, что гороскоп на этот день не наделяет его энергичностью и хорошей реакцией, а вот события могут развиваться стремительно, требуя от Стрельца принятия быстрых решений. Поэтому совет для Стрельца сегодня простой: встряхнуться, действовать активно и весь день стараться быть в тонусе. Только тогда он сумеет поймать жар-птицу за хвост!

Козерог

Звезды гороскопа советуют Козерогу вырваться как можно дальше за рамки рутины и повседневной суеты! Сделать это можно по-разному, было бы желание. Козерог может запланировать свидание на вечер, купить билет в театр или в кино. А может выбраться с друзьями туда, где еще никогда не бывал. Можно поэкспериментировать в творчестве или кулинарии, обновить гардероб, купить экзотический тур...Сегодня Козерогу достаточно сделать лишь первый шаг навстречу переменам, и он не пожалеет: события подхватят его и поведут за собой.

Водолей

Чего сегодня точно не стоит делать Водолею, так это в одиночестве сидеть вечером дома. Жизнь зовет его туда, где можно как следует расслабиться и повеселиться. В самой гуще толпы, в центре внимания, он будет чувствовать себя как рыба в воде! Сегодня день наделяет Водолея такими качествами, как общительность, обаяние и яркие эмоции. Благодаря этому, он без труда впишется в любую компанию или в коллектив. Звезды гороскопа советуют сегодня Водолею воспользоваться этим, чтобы не просто провести зажигательный вечер, но и завести интересное знакомство. А может быть, даже не одно.

Рыбы

Сегодня - день, когда Рыбы имеют шанс ощутить на себе, что сотрудничество, поддержка, партнерство - это не просто красивые слова. Возможно, ситуация сегодня сложится так, что помощь будет оказана Рыбам, а может быть, они сами в нужный момент подставят кому-то свое плечо. В любом случае, сегодня жизнь даст им повод задуматься над тем, какие люди находятся с ними рядом. Или даже над тем, кому можно, а кому нельзя доверять.

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