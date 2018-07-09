Стало известно, когда произойдет второе солнечное затмение в этом году
9 июля 2018 19:41 228
Второе солнечное затмение (частное затмение) нынешнего года произойдет 13 июля.
Как сообщает Report со ссылкой на Шамахинскую астрофизическую обсерваторию, солнечное затмение начнется с 05:48 часов и продлится до 08:13 часов по бакинскому времени, передает Day.Az.
Продолжительность природного явления составит 3 минуты 29 секунд.
Отметим, что это природное явление охватит бассейны Тихого и Индийского океанов, а также южную часть Австралии и Антарктиду.
Очередное затмение произойдет 11 августа.
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