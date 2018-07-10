Пожилой мотоциклист показал окружающим невероятные трюки - ВИДЕО
10 июля 2018 13:06 151
Молодые мотоциклисты частенько любят демонстрировать свои навыки и удивлять людей трюками, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Однако, этот пожилой байкер решил не отставать от молодёжи и тоже показал окружающим невероятное шоу.
Впрочем, видео, которое, похоже, было снято в Индии, не только восхитило пользователей. Некоторые отметили, что мужчина всё-таки представляет опасность как для себя, так и для других участников движения, так что на будущее ему бы лучше воздержаться от такого стиля езды.
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