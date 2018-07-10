В Аргентине найден первый гигантский динозавр

Останки гигантского динозавра, найденные в Аргентине, указывают на то, что предки диплодоков и прочих зауроподов стали самыми большими животными на Земле неожиданно рано, еще до начала Юрского периода. Об этом пишут ученые, опубликовавшие статью в журнале Nature Ecology & Evolution, передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



"Когда мы нашли первые останки этого динозавра, мы поняли, что он уникален. По сути, он был первым гигантом среди динозавров. Эти существа, Ingentia prima, росли совершенно те так, как это делали остальные ящеры той эпохи, что говорит о том, что гигантские динозавры появились гораздо раньше, чем мы считали", - рассказывает Сесилия Апальдетти (Cecilia Apaldetti) из университета Сан-Хуана (Аргентина).

Находка Апальдетти и ее коллег принадлежит к числу зауроподов - крупных четвероногих травоядных ящеров, делавших ставку на свою огромную массу, огромное количество яиц в кладке и быстрый рост молодняка. Их ярким примером считаются аргентинозавры, гиганты длиной в 35 метров и массой примерно в 90 тонн.

Долгое время, как отмечает Апальдетти, ученые считали, что их предки появились в конце Триасового периода, примерно 210 миллионов лет назад. Первые зауроподы обладали достаточно небольшими размерами - они весили от 1 до 10 килограмм и достигали длины в метр - и были больше похожи на более поздних двуногих ящеров, чем на четвероногих гигантов юрского и мелового периодов.

Больших размеров, как считают ученые, они начали достигать только в середине и в конце юрского периода, около 180-155 миллионов лет назад, когда появились первые неозауроподы, к числу которых относятся диплодоки, аргентинозавры и все крупнейшие ящеры той эпохи.

Апальдетти и ее коллеги выяснили, что это было не так, изучая останки уникального динозавра, которые ее команда нашла в центральной части Аргентины, на территории провинции Сан-Хуан. Здесь, как отмечают палеонтологи, залегают породы норийского и рэтского ярусов, сформировавшиеся в конце триасового периода, примерно 210-205 миллионов лет назад.

В этих отложениях, как отмечают ученые, палеонтологи достаточно часто находят останки так называемых лессемзавров - зауропод длиной в 6-9 метров и высотой примерно в метр, считавшихся одними из самых крупных живых существ своего времени.

Рядом с останками этих ящеров команда Апальдетти нашла еще более крупного динозавра, чья высота составляла около 10 метров, а масса приближалась к десяти тоннам. Это существо, получившее имя Ingentia prima, "первый гигант" на латыни, было больше похоже по своей анатомии на поздних зауроподов, чем на современников.

Эти сходства, в частности, проявлялись в том, что в костях этих ящеров присутствовали аналогичные "воздушные мешки", помогавшие им охлаждать себя и поддерживать свое тело, которые палеонтологи находят в останках диплодоков и аргентинозавров. Вдобавок, они обладали длинной шеей и хвостом, и быстро набирали массу.

С другой стороны, следы кровеносных сосудов в этих костях указывают на то, что эти ящеры росли "рывками", что не было характерно для поздних зауропод и всех остальных динозавров, и ходили не на прямых ногах, а на корточках. Как полагают ученые, подобная необычная манера роста костей помогала Ingentia prima быстро достигать максимальных размеров и становиться неуязвимыми для хищников.

Все это, как считает Апальдетти, говорит о том, что первые гигантские динозавры появились на Земле как минимум на 30 миллионов лет раньше, чем считали палеонтологи в прошлом. Более того, ученые не исключают и того, что "эра гигантов" могла начаться еще раньше, так как лессемзавры, ближайшие родичи Ingentia prima, появились 215 миллионов лет назад.