Обнаружен старейший отрывок из поэмы Гомера "Одиссея"

Группа греческих и немецких археологов обнаружила при раскопках отрывок из поэмы Гомера "Одиссея", который, как они считают, может быть старейшим из всех сохранившихся. Фрагмент на гравированной глиняной табличке был найден на Пелопоннеском полуострове в Древней Олимпии - крупнейшем святилище Древней Греции и месте рождения первых Олимпийских игр, сообщает во вторник агентство Reuters. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отрывок содержит тринадцать строк из XIV рапсодии "Одиссеи", где ее главный герой, Одиссей - царь острова Итака - обращается к своему верному другу - свинопасу Эвмею. Согласно предварительным оценкам, находка датируется Римской эпохой и, вероятно, относится к периоду до III века нашей эры. Точный возраст отрывка еще нуждается в подтверждении, однако глиняная табличка является "важным археологическим, эпиграфическим, литературным и историческим экспонатом", говорится в сообщении Министерства культуры Греции.

"Одиссея" - вторая после "Илиады" классическая поэма, приписываемая древнегреческому поэту Гомеру (VIII век до н. э.). По некоторым источникам, она была создана в VIII веке до н. э. В произведении рассказывается о странствиях мифического героя по имени Одиссей во время его возвращения на родину после окончания Троянской войны, а также о приключениях его жены Пенелопы, ожидавшей Одиссея на острове Итака. Поэма считается одним из величайших произведений мировой литературы.