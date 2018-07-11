Надышались гуано: чем больны спасенные из пещеры дети

Несколько из детей, спасенных из пещеры в Таиланде, больны гистоплазмозом. Чем опасна эта болезнь, каковы пути заражения и от чего еще могли пострадать дети, рассказывает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Из пещеры в Таиланде спасены 12 юных футболистов и их тренер - команда пропала в конце июня и была обнаружена только 2 июля в пещере Тхам Луанг на севере Таиланда. До этого момента дети голодали, употребляя лишь пресную воду. Им пришлось провести в пещере еще несколько дней, пока спасатели решали, как их оттуда достать.

Накануне на место происшествия прибыл американский инженер Илон Маск. Он привез в Таиланд созданную его компанией SpaceX мини-субмарину, которую он планировал использовать для вызволения детей из затопленных пещер. Тем не менее, спасатели отказались использовать мини-субмарину Маска - по их словам, оборудование американского инженера технологически сложное и продвинутое, но оно нецелесообразно для миссии.

Спасательная операция началась 8 июля и закончилась спустя два дня. Все пострадавшие остались живы, но их злоключения еще не закончились.

Несмотря на то, что юным футболистам удалось выжить и дождаться спасателей, опасности поджидали их на каждом шагу. Одной из основных проблем была нехватка кислорода. За качеством воздуха в воздушном кармане, где находились дети, приходилось тщательно следить.

Еще одна типичная проблема для застрявших в пещере людей - переохлаждение. Но мальчики оказались в тропической пещере, где температура не опускалась ниже 20 градусов Цельсия. Спасателям пришлось тщательно продумать рацион для детей - им нужна была пища, богатая сахаром и жирами. А вот белок, наоборот, был нежелателен - он вызывает обезвоживание. Эксперты переживали за психическое состояние мальчиков - их циркадные ритмы были нарушены из-за отсутствия естественной смены дня и ночи, а сами они долгое время большой группой пребывали в замкнутом пространстве.

Опасались специалисты и грибков, но Андреа Ринальди, биохимик из Университета Кальяри (Италия), заверил - воздух в пещере полностью подходящий для дыхания.

Как оказалось, он ошибался. Как минимум у двоих мальчиков из первой четверки спасенных была выявлена опасная болезнь - гистоплазмоз, сообщает издание ABC News.

Насчет остальных детей пока информации нет.

Заболевание вызывается грибком Histoplasma capsulatum. Чаще всего встречается острый гистоплазмоз легких, который в легкой форме может протекать незаметно. В тяжелой же он приводит к резкому повышению температуры, ознобам, повышенному потоотделению. Больные жалуются на сильную головную боль, слабость, боли в мышцах и костях, кашель, боли в груди. У некоторых отмечаются тошнота, рвота, понос, боли в животе. Такое состояние может держаться 2-6 недель.

При распространении грибка по организму он может вызывать папулезную (узелковую) сыпь на теле, приводить к развитию фурункулов, вызывать воспаление лимфоузлов, увеличение печени и селезенки, энцефалит, перитонит и другие заболевания.

При отсутствии лечения болезнь может перейти в хроническую форму. Для нее характерно вялое течение, на языке, слизистых оболочках глотки и гортани образуются язвы. В дальнейшем состояние ухудшается, появляется лихорадка, наблюдается увеличение печени, селезенки, всех групп лимфатических узлов, поражение желудка, глаз и т. д. В хронической форме без лечения летальность заболевания достигает 60%. Гистоплазмоз у ВИЧ-инфицированных протекает тяжело и даже при лечении обычно заканчивается гибелью больного.

Пока что на лихорадку не пожаловался ни один из мальчиков. Заключение о болезни было сделано на основе анализов крови. В больнице детям придется провести около семи дней, реабилитация проходит успешно - четверо спасенных уже могут есть обычную еду. Они также в состоянии стоять и передвигаться самостоятельно.

Грибку для роста нужны почва или материалы, загрязненные пометом птиц и летучих мышей, гуано. Последнего в пещере было предостаточно, что создало грибку благоприятные условия для жизни. Вдыхание его спор - наиболее распространенный путь заражения. По мнению специалистов, именно так мальчики и подцепили болезнь. Сами дети не заразны - от человека к человеку гистоплазмоз не передается.

"Споры грибка часто встречаются в пещерах и экскрементах летучих мышей", - поясняет доктор Пол Орбах из Стэнфордского университета.

Распространению грибка может способствовать даже простая ходьба по поверхности, на которой он растет - из-за нее он поднимается в воздух и может попасть в легкие. Частицы грибка очень малы и невидимы для человеческого глаза.

Грибок довольно часто встречается в пещерах - излюбленном жилище летучих мышей со всеми вытекающими последствиями. Он опасен не только для людей, но и для животных, в том числе собак и кошек.

Для лечения гистоплазмоза используются противогрибковые препараты. Пациенты с легкой формой гистоплазмоза, в целом, не нуждаются в их применении - для них достаточно лечебного режима, полноценного питания и симптоматической терапии.

При хроническом течении болезни пациенты получают несколько курсов противогрибковых препаратов, также им может понадобиться оперативное лечение.

Заболевание отнюдь не является редким. Грибок широко распространен во всем мире и эндемичен в ряде районов США, особенно в в штатах, граничащих с долиной реки Огайо и ниже реки Миссисипи. Гистоплазмоз также встречается в Южной и Восточной Африке. Антитела к грибку выявляются у 90% людей, живущих в районах, где он распространен, например, восточной и центральной части США.

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