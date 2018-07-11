Названы самые опасные для организма напитки
Газированные напитки с сахарозаменителями, которые считаются диетическими, серьезно повышают риск возникновения инсульта и слабоумия. Об этом сообщили специалисты Американской ассоциации сердца, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Они провели исследование, в результате которого выяснили, что самым вредным для человеческого организма продуктом можно считать диетическую газированную воду. "Употребляя хотя бы одну бутылку газировки "без сахара" в день, человек втрое увеличивает свой риск инсульта и в 2,9 раза - риск развития слабоумия", - утверждают ученые.
Вместо сахара в диетическую газированную воду могут добавлять различные искусственные подсластители. В частности аспартам, который, попадая в организм человека, распадается на фенилаланин, аспарагиновую кислоту и метанол, токсичные для организма.
Аспартам имеет свойство накапливаться в головном мозге и вызывать аномальную активность его нервных клеток. Кроме того, он дает серьезную токсическую нагрузку на печень и способствует аккумуляции токсичных отложений в кишечном тракте. Кроме того, газированные напитки содержат кислоту, повышенное содержание которой в организме ведет к быстрому старению, воспалению и разрушению тканей.
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