Ученые назвали самое лучшее блюдо для быстрого похудения

Ученые из Beth Israel Deaconess Medical Center выяснили, что регулярное употребление супов отлично сказывается на фигуре человека. Особенно это полезно тем людям, которые страдают от ожирения, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По словам экспертов, супы формируют пристрастие к вкусу "умами" - это японское слово, которое выражает специфический привкус, который относится к пяти основным вкусам: сладкому, соленому, горькому и кислому. Ключевой компонент вкуса "умами" это глутамат - пищевая добавка, предназначенная для усиления вкусовых ощущений, которую можно обнаружить почти во всех продуктах питания. Особенно много глутамата в белковой пище, к примеру, в молочных изделиях, рыбе и мясе.

Также авторы исследования пришли к выводу, что людям, которым грозит ожирение, в качестве первого блюда следует употреблять богатые вкусом "умами" супы:

"Супы помогают формировать правильное отношение к еде и не налегать активно на вредные для их здоровья и талии продукты", - подчеркнули ученые.

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