Суперкомпьютер предрек человечеству мучительную гибель

Проект SETI по поиску внеземных цивилизаций использовал мощности своего суперкомпьютера для предсказания будущего Земли. Прогноз оказался ужасным.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Сегодня, компьютер выдал четыре варианта сценария развития событий в ближайшем будущем, основываясь на сценарии истории эволюции Земли и развития человека.

Главной угрозой суперкомпьютер назвал ядерную войну между США и Россией. Шансы на получение "Ядерной зимы" вместо светлого будущего умная машина оценила в 57%. Хуже всего, что по прогнозам компьютера, такой сценарий может случиться в ближайшие несколько десятилетий.

Глобальный природный катаклизм суперкомпьютер поставил на второе место. Причины возникновения могут быть разные: землетрясение, падение метеорита, ураганы, цунами, взрыв супервулкана.

Результатом такого катаклизма может стать мучительное вымирание 97% живых видов планеты. Причем вероятность такого события оценены машиной в 20%.

Третим виновником ужасного будущего суперкомпьютер назвал самого человека. Искусственный интеллект машины справедливо определил, что люди сами делают все, чтобы уничтожить свою планету.

Глобальное потепление и истощение полезных ископаемых Земли - это меньшее из зол. Худшее, что может произойти - перенаселение и последующая война за ценные ресурсы и еду. В итоге компьютер подсчитал, что шансов погибнуть от рук человека, у планеты примерно 15%.

Четвертый и последний сценарий вызвал удивление у сотрудников SETI, но 8% суперкомпьютер отдал губительному вторжению пришельцев. Не удивительно, ведь суперкомпьютер используется для поиска внеземной жизни во Вселенной, и у человечества есть небольшой риск быть покоренными более развитой цивилизацией.

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