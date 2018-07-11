Еда будущего: чем мы будем питаться через 10 лет

В будущем людей на планете станет еще больше, а еды - меньше. Поэтому ученые уже сейчас пытаются разработать новые продукты в лабораториях. Какие продукты смогут накормить человечество и не навредить? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Искусственное мясо

В 2013 году себестоимость бургера с котлетой из выращенного в лаборатории мяса составляла свыше $300 000, а теперь едва превышает $10. При этом ученые продолжают совершенствовать технологии, чтобы сделать искусственное мясо еще более доступным и наконец вывести его на глобальный рынок в ближайшее десятилетие.

Большинство лабораторных методик выращивания мяса подразумевает использование настоящих животных клеток, полученных из сыворотки крови. В биореакторе из клеток формируется мускулатура, которая и становится основой мяса.

По словам производителей, искусственное мясо обещает стать востребованным продуктом за счет ряда преимуществ: оно имеет вкус не хуже натурального, при этом не накачано антибиотиками, не было выращено рядом с загазованной трассой, не предполагает убийства живых существ и, к тому же, будет стоить дешевле.

Растительные яйца

Они сделаны из компонентов растительного происхождения и уже продаются в американских супермаркетах. Главные потребители этих яиц - вегетарианцы.

Производители вегетарианских яиц утверждают, что они полезнее и вкуснее настоящих. Этот уникальный продукт может заменить яйца в омлете, в составе выпечки, майонезе и других соусах, которые раньше не могли себе позволить люди, употребляющие исключительно растительную пищу.

Еда, распечатанная на 3D-принтере

Еду можно не только сварить или пожарить, но и напечатать на 3D-принтере - ведь это быстро, удобно и необычно. Такой концепт существует уже несколько лет, и ученые прогнозируют, что в ближайшем будущем подобные устройства появятся на каждой кухне.

На данный момент печать блюд на 3D-принтере занимает совсем немного времени. Например, для приготовления шоколадного десерта необходимо около 10 минут.

Дыхательная еда

Гарвардский профессор разработал кофеин и шоколад, которые можно употреблять путем вдыхания, и запустил свою линию продукции, куда входят такие продукты, как AeroShot Pure Energy (кофеин + витамин В), Le Whif (дыхательный шоколад, без калорий).

Молекулярная пища

Молекулярная кухня - это своеобразный кулинарный феномен, который основан на знаниях молекулярных свойств продуктов и использовании уникальных технологий. Такая кухня дарит совершенно невероятные вкусовые ощущения: на тарелке - якобы фруктовое желе, но на вкус - совсем как свежая клубника.

Шеф-повара, как ученые, работают со шприцами и используют экстремальные температуры, например, минус 196 градусов. Так из твердого огурца можно сделать желе, из оливкового масла - пенку, а томатный сок окрасить в белый цвет. Подобные фокусы с продуктами зависят от их химических текстур.

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