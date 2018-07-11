Создано лекарство, удаляющее стареющие клетки из организма

Молекулярные биологи из США создали препарат, который избирательно уничтожает стареющие клетки в организме животных, продлевая им жизнь примерно на треть. Первые итоги исследований представлены в журнале Nature Medicine, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Это потрясающее открытие. Исследование четко указывает на то, что лекарства-сенолитики могут бороться с последствиями старения, по крайней мере в организме мышей. Теперь нам нужно провести дополнительные опыты, чтобы понять, насколько безопасны подобные вещества для человека", - заявил Фелипе Сьерра (Felipe Sierra), биолог из Национального института старения США в Бетесде.

Клетки зародыша и эмбриональные стволовые клетки фактически бессмертны с точки зрения биологии - они могут жить практически неограниченно долго в адекватной среде обитания и делиться бесконечное число раз. При этом клетки тела взрослого человека постепенно теряют способность делиться через 40-50 циклов, вступая в фазу старения.

Как считают ученые, тем самым клетки защищают себя и организм в целом от развития рака, прекращая деление в то время, когда вероятность развития мутаций в их геноме достигнет некоторой критической отметки.

Старение, как рассказывают генетики, сопровождается множеством изменений в жизнедеятельности клетки, которые фактически выключают ее из нормальной работы организма. Накопление состарившихся клеток - причина развития характерных физиологических изменений, связанных с наступлением старости.

Два года назад биологи из клиники Майо в Рочестере экспериментировали с мышами, в чью ДНК была встроена особая система, позволявшая ученым избирательно убивать такие клетки. Их уничтожение продлило жизнь мышей на треть и защитило от многих возрастных болезней, в том числе от одряхления мускулов.

Успешное решение этой задачи заставило Джеймса Кирклэнда (James Kirkland) и его коллег по клинике Майо задуматься о том, можно ли достичь подобного результата, не вмешиваясь в работу ДНК. Ученые начали эксперименты на грызунах, которым вводили культуры состарившихся клеток.

Когда у мышей появились первые физические признаки преждевременного старения, биологи ввели им смесь двух веществ - дасатиниба, лекарства от лейкемии, и кверцетина, одного из компонентов горького вкуса лука и красных растительных пигментов. Первое вещество, как показали предварительные опыты на культурах тканей в пробирках, уничтожает "престарелые" клетки, а второе - снижает уровень воспалений, связанных с действием дасатиниба.

Опыты показали, что даже небольшие дозы этих препаратов заметно омолодили грызунов и вернули им подвижность, характерную для молодых особей. Добившись успеха, биологи проверили, что произойдет, если ввести эту смесь, которую они назвали сенолитиком - "растворителем старости", - в организм "нормальных" мышей.

Как оказалось, и в таком случае есть благотворный эффект. Пожилые грызуны, принимавшие дасатиниб и кверцетин, прожили на 36% дольше, чем их сородичи из контрольной группы. При этом вероятность их смерти снизилась на 65%, что говорит о том, что сенолитики не только удаляют внешние проявления старости, позволяя грызунам активнее двигаться, но и действительно сами по себе продлевают жизнь.

Оба этих соединения, как отмечают ученые, используются в медицинской практике в качестве красителей и пищевых добавок уже давно. Это оставляет надежду на то, что сенолитики могут быстро войти в медицинскую практику и не будут чрезмерно дорогими для пациентов.

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