Кровожадные пришельцы атакуют: яркие кадры нового "Хищника" - ФОТО

Поклонники нового фильма "Хищник", в котором отказался сниматься Арнольд Шварценеггер, еще немного порадуются, ведь в сеть выложили новые кадры из предстоящего фантастического боевика. Фото опубликовало издание Empire, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.



"Хищник"



По сюжету главный герой, бывший морпех, обнаруживает злобную инопланетную расу на Земле, но никто не верит ему. Его сын-аутист, которого все обижают в школе, становится ключевой фигурой в схватке с Хищниками, поскольку мальчик умеет невероятно быстро учить языки и, судя по всему, сможет понять пришельцев.





В фильме снялись Бойд Холбрук, Оливия Манн, Треванте Роудс и другие. Выход боевика запланирован на 13 сентября 2018 года.



"Хищник"



Напомним, в сети появился кровожадный трейлер фантастического фильма "Хищник". Видео опубликовали 20th Century Fox. В режиссерском кресле - Шейн Блэк, который снимался в оригинальном фильме 1987 года и известный сценарной работой над лентами "Смертельное оружие" (первые три части), "Последний бойскаут", а также как режиссер "Железного человека 3" и "Славных парней".

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