Домашние растения, которые отгоняют комаров
Многие люди жалуются на то, что спреи от комаров не эффективны и от них только болит голова. Эксперты составили рейтинг из пяти растений, которые навсегда избавят от вездесущих комаров. Day.Az со ссылкой на Сегодня расскажет, какие это растения.
В горячий сезон эксперты настойчиво рекомендуют держать в доме или квартире мяту. Данное растение не только полезное для здоровья человека, но является также отличным защитником от комаров. Цветочный запах лаванды с легкими древесными нотами очень не нравится "кровопийцам", поэтому летом можно приобрести пару букетиков.
От комаров избавит и базилик, который к тому же снимает и воспаление от укусов. Комары также не переносят запах такой пряности, как розмарин. Эксперты рекомендуют выращивать розмарин дома в цветочном горшке. Лидером растений, которые спасают от комаров, является мелисса лекарственная, к которой "кровопийцы" совсем не подлетают.
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