Точный гороскоп на среду

Сегодня гороскоп не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня вам будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели. Звезды также подсказывают, что решительность уместна и в любви. Обычно в любви нет простых путей, однако к сегодняшнему дню это практически не относится. Самыми эффективными могут оказаться проверенные веками методы: цветы, шампанское, ресторан. Звезды сегодня нацелены не столько на романтику, сколько на конкретный результат. Воспользуйтесь этим, чтобы расставить все точки над i.

Овен

Сегодня неожиданные трудности могут застать Овна врасплох, однако хорошая новость заключается в том, что у него будет масса сил и энергии, чтобы с этим бороться! Звезды гороскопа наделяют Овна такими качествами, как сила воли, коммуникабельность и дар убеждения, благодаря которым он способен любую ситуацию обернуть на пользу себе. Ведь за любыми обстоятельствами чаще всего стоят конкретные люди, а с людьми (даже самыми несговорчивыми) Овен сегодня сумеет договориться.

Телец

Настоящей музыкой для Тельца будет язык сухих фактов и цифр, а вот все, что трудно обосновать логически, ему будет даваться с трудом. Вот почему звезды гороскопа не советуют Тельцу сегодня полагаться на такую ненадежную вещь, как интуиция. Зато точные расчеты и анализ фактов будут даваться ему на удивление легко. Посвятив этот день точным наукам, планированию и финансам, Телец не пожалеет. Сегодня он способен на многое - к примеру, привести в порядок счета, рассчитать бюджет или придумать гениальный план того, как обогатиться!

Близнецы

Уверенность Близнецов в себе рискует перерасти в самоуверенность и повредить их делам. Как иначе объяснить тот факт, что Близнецы способны отказаться от помощи окружающих и игнорировать советы, считая, что сами знают, как лучше? Звезды гороскопа предупреждают, что даже если Близнецы зсегодня уверены в чем-то на все сто процентов, это не значит, что они на самом деле правы: их опыта и умений может не хватить для решения какого-то вопроса. Самая большая ошибка - это думать, что не ошибешься. Только помня об этом, Близнецы смогут сегодня преуспеть.

Рак

Рак рискует испытать упадок сил - ему будет нелегко взяться даже за самую простую работу. Именно поэтому он с удовольствием отложит в дальний ящик все, что только можно отложить. Если же дела потребуют от него активного вмешательства, Рак способен внести в них путаницу и хаос. Впрочем, виной всему не столько физическое состояние Рака, сколько его пессимистичный душевный настрой. Звезды гороскопа обещают, что достаточно Раку сегодня встряхнуться и перестать хандрить, как день откроет перед ним неплохие возможности.

Лев

Гороскоп Льва будет переполнен яркими эмоциями! День наделяет его живым воображением, благодаря чему Лев сможет проявить себя в творчестве. Однако главное, что сулят ему звезды, - это спонтанность чувств: сегодня Лев может испытать целый водоворот страстей. Поводом способно послужить все что угодно - улыбка, приглашение на свидание, собственные фантазии или чей-то намек. День Льва будет раскрашен всеми цветами радуги - и все благодаря переживаниям, заставляющим его сердце биться быстрее.

Дева

У Девы будет шанс одержать победу в каком-то вопросе. Это может быть и успешное завершение проекта, и победа в любви, и возможность одержать верх в споре. Звезды гороскопа советуют Деве воспользоваться этим для того, чтобы не только закрепиться на достигнутых рубежах, но и продвинуться вперед, потеснив конкурентов. Сегодняшний день идеально подходит для того, чтобы ставить перед собой амбициозные планы, добиваться желаемого и заниматься карьерой.

Весы

Звезды гороскопа предоставляют Весам хорошие возможности, но чтобы их не упустить, им придется очень быстро действовать и думать! Скорее всего, ситуация потребует от них действовать ловко и нестандартно, и Весы будут обладать всем необходимым для этого набором качеств: коммуникабельностью, быстрой реакцией и авантюрной жилкой. Все это поможет Весам сегодня завоевывать симпатии окружающих и обернуть любое событие себе на пользу, превратив даже "минус" в уверенный "плюс".

Скорпион

Сегодня - день, когда Скорпион может смело претворять в жизнь любые, даже самые грандиозные, планы! Звезды гороскопа дарят Скорпиону успех в амбициозных начинаниях. И в работе, и в любви, и в других сферах жизни если Скорпион сегодня затеет глобальный проект, то не пожалеет: со временем его планы воплотятся в жизнь, а результат будет выше ожиданий. Вот почему Скорпиону не стоит размениваться по пустякам и посвящать этот день обычным будничным заботам. Не бойтесь мечтать и дерзать - вас ждут новые горизонты!

Стрелец

Стрельцу предстоит сделать выбор в каком-то вопросе. Возможно, этот вопрос даже не покажется ему важным, однако звезды гороскопа предупреждают: от того, каким окажется решение, зависит многое в его дальнейшей судьбе. Именно поэтому, делая сегодняшний выбор, Стрельцу не стоит доверять мимолетным эмоциям, советам со стороны и тем более "орлу" и "решке". Только подойдя к вопросу вдумчиво и ответственно, ему не придется жалеть ни о чем.

Козерог

Козерог будет настроен бескомпромиссно: все или ничего. Он будет ясно видеть цель, стремиться к ней, и это найдет отражение в его требовательности к себе и к окружающим. Неудивительно, если весь день Козерог будет испытывать недовольство, критикуя и подхлестывая тех, кто находится с ним рядом. С точки зрения Козерога, он просто хочет, чтобы дела продвигались хорошо, а вот с точки зрения окружающих - эксплуатирует и командует. Впрочем, благодаря такому подходу, Козерог сегодня действительно может добиться многого. Но только не в отношениях с людьми.

Водолей

В гороскопе Водолея будет преобладать независимость. Мнение окружающих будет волновать его меньше всего - Водолей уверен в своей правоте и во всем, что он делает. С одной стороны, такой настрой способен помочь ему в бизнесе и в принятии решений, однако он же может оказаться и причиной ссор. Впрочем, если кто-то захочет с ним сотрудничать, достаточно не спорить, а наоборот - спросить у Водолея совета. Водолей сегодня охотно сыграет роль мудрого наставника: поделится опытом, поддержит и поможет!

Рыбы

Энергичности Рыб окружающие могут только позавидовать: в их гороскопе преобладают такие качества, как активность, работоспособность и уверенность в себе. Неудивительно, если с таким зарядом бодрости и сил Рыбы кинутся, как на амбразуру, на самые сложные дела - на разгребание старых завалов, новые проекты, решение острых вопросов. Звезды заверяют Рыб в том, что, за что бы они ни взялись, сегодня все в их руках будет спориться. Главное - стараться не слишком раздражать окружающих своей железобетонной уверенностью в себе.

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