IKEA выплатит $6000 китаянке из-за лопнувшего стакана

Женщину не устроила сумма компенсации, и она собирается снова обратиться в суд с целью обжаловать решение.

Компанию IKEA обязали выплатить гражданке КНР 6000 долларов в качестве компенсации за лопнувший стакан, сообщает канал CGTN. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Девушка по фамилии Ван в мае прошлого года получила травмы, когда пила из стеклянного стакана Stelna. Его китаянка приобрела в Пекине в 2016 году. После того как стакан лопнул, Ван потеряла сознание, её госпитализировали. Девушка лишилась переднего зуба, ей на губы наложили четыре шва.

Ван подала на компанию в суд, требуя выплаты компенсации в размере 150 тысяч долларов. Она заявила, что из-за полученных травм была вынуждена 12 раз посещать госпиталь.

Ван отметила, что получила тяжёлую психологическую травму, у неё начались бессонница, беспокойство и панические атаки. Как отмечается, девушку не устроил размер компенсации, она намерена обжаловать решение суда.