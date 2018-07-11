Карта к книге про Винни Пуха ушла с молотка за $570 тысяч
Изображение с картой леса, где происходят действия сказки, стало лотом впервые за полвека.
Рисунок карты воображаемого мира медвежонка Винни Пуха, сделанный в 1926 году, был продан на аукционе Sotheby's за 570 тысяч долларов. Сообщение об этом опубликовал аукционный дом, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.
Автор рисунка карандашом - иллюстратор Эрнест Шепард (1879-1976). Вероятно, что к рисунку приложил руку и сын автора сказки Александра Милна Кристофер Робин.
Оригинал карты Стоакрового леса, где происходит действие сказки про Винни Пуха и его друзей, появился на рынке впервые за 50 лет.
Именно это изображение украшает первые книги об известном во всём мире медведе, а также предваряет мультфильм "Винни Пух и медовое дерево", снятый в 1966 году студией Disney. Изначально скетч Шепарда оценивался в 130-200 тысяч долларов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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