Карта к книге про Винни Пуха ушла с молотка за $570 тысяч

Изображение с картой леса, где происходят действия сказки, стало лотом впервые за полвека.

Рисунок карты воображаемого мира медвежонка Винни Пуха, сделанный в 1926 году, был продан на аукционе Sotheby's за 570 тысяч долларов. Сообщение об этом опубликовал аукционный дом, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Автор рисунка карандашом - иллюстратор Эрнест Шепард (1879-1976). Вероятно, что к рисунку приложил руку и сын автора сказки Александра Милна Кристофер Робин.

Оригинал карты Стоакрового леса, где происходит действие сказки про Винни Пуха и его друзей, появился на рынке впервые за 50 лет.

Именно это изображение украшает первые книги об известном во всём мире медведе, а также предваряет мультфильм "Винни Пух и медовое дерево", снятый в 1966 году студией Disney. Изначально скетч Шепарда оценивался в 130-200 тысяч долларов.