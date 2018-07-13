ТОП-6 знаменитостей с нестандартной внешностью

В любых правилах есть исключения. Точно так же и в стандартах красоты, которые преобладают в современном модельном бизнесе, кино, да и в обществе в целом.

Среди актеров, моделей и музыкантов есть много примеров, когда нестандартная внешность стала только удачным дополнением к таланту или помогла им стать знаменитыми.

Росси де Пальма

53-летняя Росси - женщина с очень нестандартной внешностью, как для актрисы, так и в целом. Де Пальма - испанская актриса, которую в свое время заметил знаменитый режиссер и продюсер Педро Альмодовар. Свою карьеру Росси начинала как певица и танцовщица в музыкальной группе. Сейчас на счету де Пальма более чем 30 фильмов, в которых она сыграла главные, эпизодические и роли второго плана. Актрису часто называют "ожившей картиной Пикассо". О личной жизни Росси известно немного, кроме того, что у актрисы двое детей.



Росси де Пальма



Винни Харлоу

Из-за издевательств в юности Харлоу поменяла школу и даже задумывалась о самоубийстве. Сейчас Винни Харлоу (настоящее имя - Шантель Браун-Янг) - успешная фотомодель. Получила известность как участница 21-го сезона "Топ-модель по-американски", известна также тем, что сделала карьеру модели, страдая от витилиго, нарушения пигментации кожи. В настоящее время является лицом испанского бренда одежды Desigual в Барселоне.

Эдриен Броуди

Американский актер Эдриен Броуди - лауреат премий "Оскар" и "Сезар" в номинации "Лучший актер". Всемирную известность приобрел после роли польско-еврейского музыканта Владислава Шпильмана в фильме "Пианист". Хоть и не считается типичным красавчиком, Эдриена не раз называли одним из самых сексуальных актеров Голливуда.

Тильда Суинтон

Знаменитую актрису Тильду Суинтон не раз сравнивали с инопланетянкой и все из-за ее необычной внешности. Актриса происходит из очень древнего шотландского рода Суинтон. История семьи Тильды насчитывает более тысячи лет. Интересно, что ее одноклассницей была принцесса Диана.

Мэрилин Мэнсон

Настоящее имя знаменитого рок-музыканта - Брайан Хью Уорнер. Певец - неоднозначная и творческая личность. Помимо музыкальной карьеры Мэрилин известен своими художественными способностями.

Артист написал более 150 картин и неоднократно устраивал художественные выставки. Необычная внешность как с гримом, так и без - козырь певца. Таким образом он всегда узнаваем и не только благодаря своим песням.



Мэрилин Мэнсон



Мелани Гайдос

Мелани - американская модель, страдающая эктодермальной дисплазией. Это заболевание влияет сразу на волосы, зубы и ногти. Тем не менее, оно не стало помехой для головокружительной карьеры модели. Мелани удалось поработать со знаменитыми фотографами для известных брендов и даже сняться в клипе Mein Herz Brennt немецкой группы Rammstein.



Мелани Гайдос

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