Драку рыбака и двухметрового сома сняли на камеры - ВИДЕО

В Алтайском крае рыбак поймал гигантского сома размером более двух метров.

Чтобы вытащить его на берег, пришлось изрядно потрудиться, рыба вырывалась из рук мужчины и наносила ему удары хвостом, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

В итоге пресноводного монстра удалось положить на землю. Дальнейшая судьба сома неизвестна: возможно, будет сделано несколько фотоснимков на память и его отпустят обратно в водоем, а может, эта рыба станет главным блюдом на обед.

Видеозапись рыбалки опубликована в Instagram. Пользователи Сети гадают, сколько же весит великан, некоторые предположили, что около 80 - 90 килограмм.

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