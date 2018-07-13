14 удивительных явлений, встречающихся в жизни очень редко - ФОТО

Мир такой огромный и удивительный, и мы не перестаем восхищаться его диковинками! Представляем вам подборку редких явлений, которых иногда удается увидеть только раз в жизни. И то, если ты везунчик!

Бесцветная туманная радуга

Двухцветный глаз или гетерохромия

Купюра прошлого века на пике инфляции в Германии в 20-е годы стоимостью в 500 млн марок

Природный минерал с очень интересным узором

Замерший после таяния снег в лесу

Град во время сильной грозы

Облачные фронты

Вертикально замерзшая трава

Яйцо ската

Коричнево-серая панда

Золотой тигр, в мире их осталось совсем немного

Лягушка, оседлавшая рыбку

Ветер играет в снежки

Радуга с необычного ракурса

Источник

Присоединяйтесь к нашей Facebook странице и читайте интересные материалы каждый день