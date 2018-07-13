17 идиотских ошибок в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали - ФОТО
Фанаты кино обнаружили несколько любопытных ошибок и несоответствий, в самых популярных фильмах.
"Сумерки".
Отражение камеры в зеркале автомобиля. Это довольно распространенная ошибка.
"Бесславные ублюдки".
Посмотрите на наградной знак на груди немецкого офицера - в какой-то момент она исчезает, чтобы снова появиться.
"Аватар".
Когда Джейк открывает капсулу, инвалидного кресла нет. Спустя мгновение оно появляется рядом с ним.
"Терминатор 2: Судный день".
Ну, в начале фильма Терминатор защищает Джона от пуль собственным телом, и на его спине остается целая куча дыр! Через несколько минут его спина выглядит как новенькая.
"Терминатор 2: Судный день".
И снова... грузовик преследует Джона Коннора, задевает мост, и его передние окна лопают. Однако на следующем снимке они снова на месте!
"Мстители".
Когда Тор разрушает все вокруг, бампер одной машины вдруг чудом восстанавливается,! Хорошая машина, да?
"Далласский клуб покупателей".
В фильме 1985 год, но в одной из сцен мы видим плакат Lamborghini Aventador на стене. Этот автомобиль был выпущен только в 2011 году.
"Титаник".
Палуба меняет внешний вид? Может быть, было две палубы?
"Пираты карибского моря: Проклятие "Черной жемчужины".
Кажется, в команде капитана Джека Воробья было несколько пиратов, которые были поклонниками современной моды.
"Терминатор 3: Восстание машин".
Джон и Кейт улетают на маленький белом самолете. Сначала его номер - N3035C, но после того как они приземляются, он меняется на N3973F.
"Мария-Антуанетта".
Итак, вопрос знатокам: были ли кеды Converse популярны среди аристократов 18-го века во Франции?
"Чужой".
Когда экипаж находит странный корабль, у Кейна есть специальная шапочка под шлемом. Когда его снимают - шапочки как не бывало!
"Подозрительные лица".
Сначала четыре двигателя, а затем два? Любопытно...
"Третий лишний".
Джон держит свой смартфон вверх ногами почти во всех сценах!
"Гладиатор".
У древних римлян, видимо, были баллоны с газом в колесницах.
Теперь посмотрите сюда...
Кажется, в то время не было самолетов... Или мы что-то путаем?
"Звездные войны".
Посмотрите - один из имперских штурмовиков слишком высок и просто ударился головой о дверь. Забавно, что этот эпизод оставили в фильме - мол, и такое бывает!
А вы замечали их раньше?
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