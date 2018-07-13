17 идиотских ошибок в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали - ФОТО

13 июля 2018 13:15

Фанаты кино обнаружили несколько любопытных ошибок и несоответствий, в самых популярных фильмах.

"Сумерки".

17 идиотских ошибок в фильмах которых вы вероятно никогда не замечали

Отражение камеры в зеркале автомобиля. Это довольно распространенная ошибка.

"Бесславные ублюдки".

 

17 идиотских ошибок в фильмах которых вы вероятно никогда не замечали

Посмотрите на наградной знак на груди немецкого офицера - в какой-то момент она исчезает, чтобы снова появиться.

"Аватар".

 

17 идиотских ошибок в фильмах которых вы вероятно никогда не замечали

Когда Джейк открывает капсулу, инвалидного кресла нет. Спустя мгновение оно появляется рядом с ним.

"Терминатор 2: Судный день".

 

17 идиотских ошибок в фильмах которых вы вероятно никогда не замечали

Ну, в начале фильма Терминатор защищает Джона от пуль собственным телом, и на его спине остается целая куча дыр! Через несколько минут его спина выглядит как новенькая.

"Терминатор 2: Судный день".

 

17 идиотских ошибок в фильмах которых вы вероятно никогда не замечали

И снова... грузовик преследует Джона Коннора, задевает мост, и его передние окна лопают. Однако на следующем снимке они снова на месте!

"Мстители".

 

17 идиотских ошибок в фильмах которых вы вероятно никогда не замечали

Когда Тор разрушает все вокруг, бампер одной машины вдруг чудом восстанавливается,! Хорошая машина, да?

"Далласский клуб покупателей".

 

17 идиотских ошибок в фильмах которых вы вероятно никогда не замечали

В фильме 1985 год, но в одной из сцен мы видим плакат Lamborghini Aventador на стене. Этот автомобиль был выпущен только в 2011 году.

"Титаник".

 

17 идиотских ошибок в фильмах которых вы вероятно никогда не замечали

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Палуба меняет внешний вид? Может быть, было две палубы?

"Пираты карибского моря: Проклятие "Черной жемчужины".

 

17 идиотских ошибок в фильмах которых вы вероятно никогда не замечали

Кажется, в команде капитана Джека Воробья было несколько пиратов, которые были поклонниками современной моды.

"Терминатор 3: Восстание машин".

 

17 идиотских ошибок в фильмах которых вы вероятно никогда не замечали

Джон и Кейт улетают на маленький белом самолете. Сначала его номер - N3035C, но после того как они приземляются, он меняется на N3973F.

"Мария-Антуанетта".

 

17 идиотских ошибок в фильмах которых вы вероятно никогда не замечали

Итак, вопрос знатокам: были ли кеды Converse популярны среди аристократов 18-го века во Франции?

"Чужой".

 

17 идиотских ошибок в фильмах которых вы вероятно никогда не замечали

Когда экипаж находит странный корабль, у Кейна есть специальная шапочка под шлемом. Когда его снимают - шапочки как не бывало!

"Подозрительные лица".

 

17 идиотских ошибок в фильмах которых вы вероятно никогда не замечали

Сначала четыре двигателя, а затем два? Любопытно...

"Третий лишний".

 

17 идиотских ошибок в фильмах которых вы вероятно никогда не замечали

Джон держит свой смартфон вверх ногами почти во всех сценах!

"Гладиатор".

 

17 идиотских ошибок в фильмах которых вы вероятно никогда не замечали

У древних римлян, видимо, были баллоны с газом в колесницах.

Теперь посмотрите сюда...

 

17 идиотских ошибок в фильмах которых вы вероятно никогда не замечали

Кажется, в то время не было самолетов... Или мы что-то путаем?

"Звездные войны".

17 идиотских ошибок в фильмах которых вы вероятно никогда не замечали

Посмотрите - один из имперских штурмовиков слишком высок и просто ударился головой о дверь. Забавно, что этот эпизод оставили в фильме - мол, и такое бывает!

А вы замечали их раньше?

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