Топ 5 Знаков Зодиака которые не умеют, не хотят и не будут любить

Любовь в романтических романах и в жизни - достаточно разные вещи

И дело не только в том, что часто мы идеализируем наши желания и чувства

Возможно, дело еще и в том, что еще никто не дал точного и ёмкого определения любви - для кого-то это прежде всего страсть и эмоции, для кого-то верность и преданность, для кого-то семья и дети

У каждого знака Зодиака своё представление о любви - так, по крайней мере, утверждают астрологи

Чтобы не разочароваться в партнёре, в своих чувствах и ожиданиях, почитайте гороскоп своего избранника. Наверняка, переделать его полностью не получится, но понять его - получится наверняка. А это уже первый и самый главный шаг для серьезных отношений

Водолей

Абсолютная свобода и независимость в отношениях

Харизматичные, обаятельные, остроумные

Чувства, страсть, эмоции - но никаких обязательств, долгосрочных отношений, семьи

Очень ценят своего партнёра, всегда готовы прийти на помощь, однако, очень быстро охладевают в отношениях

Водолей никогда вас не бросит, однако, чаще всего, его преданность держится исключительно на жалости и боязни причинить вам боль расставанием

Не может жить без ярких эмоций, и, если уж вам с ним "повезло", - обеспечьте его (и себя) яркой и активной жизнью. Вот тогда с ним не будет скучно - ни вам ни ему

Скорпионы

Непредсказуемый, иногда достаточно жесткий и даже жестокий, непостоянный и непонятный

Достаточно долго узнают и привыкают к человеку, однако потом проявляют достаточно сильные чувства

Часто беспричинно, и неожиданно даже для самого себя, Скорпион отстраняется, проявляет непонятные претензии и придирки - и это часто становится причиной ссор и разрыва отношений

Чтобы любить и жить со Скорпионом нужно исключительное терпение. Поверьте, они заслуживают этого.

Рак

Вообще не влюбляется, или достаточно редко, как исключение

Долгосрочные отношения Раков строятся на уважении, преданности, заботе, семье и детях

Сильных эмоций и бурной страсти вы от них не получите, однако, это самые надёжные, порядочные и преданные люди на земле

Станьте сами источником эмоции и страсти - и ваша жизнь с Раком превратиться в рай

Близнецы

Несомненно, романтики.

Яркие и страстные

Вот только ненадолго

Вся проблема в том, что Близнецы исключительные эгоисты. Они привыкли получать больше, чем отдавать

Ждут от партнёра ярких и сильных эмоций, бурных отношений

Однако, теряя яркость ощущений - теряют интерес к партнёру

Единственный способ держать Близнеца рядом - обеспечить его яркими с сильными эмоциями надолго. Причем, отлично понимая, что Близнец не пошевелит и пальцем, чтобы что-то сделать для ваших отношений

Обыденная семейная жизнь, дети, семейные обязанности - никак не привлекают Близнецов

Будьте ярче его, будьте лучше, динамичнее, эффектнее его - и он всегда будет с вами!

Козерог

Глубоко и надолго погружаются в работу, бизнес и собственные личные проблемы

Настолько глубоко, что вообще редко могут сами найти себе близкого человека

Козерог вполне может забыть, что его любят. На внешние проявления своих чувств, ухаживание, даже на достаточное внимание - времени и сил у Козерога не хватает никогда

Временами невыносимо скучны, неинтересны, безынициативны

Несмотря на неимоверное упрямство, легко подчиняются сильной воле, сильным чувствам, сильной энергетике

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