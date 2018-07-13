Facebook создал нейросеть-гида по виртуальному Нью-Йорку

В основу алгоритма лёг разработанный исследователями механизм MASC, который помогал алгоритму прокладывать необходимый маршрут, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Программисты социальной сети "Фейсбук" провели эксперимент с участием нейросети. Искусственному интеллекту, выполняющему сразу две роли - туриста и гида - пришлось прокладывать маршрут по виртуальному Нью-Йорку. Таким образом разработчики пытались выяснить, насколько хорошо компьютерный алгоритм ориентируется в пространстве и может делиться получаемой информацией, сообщается на портале arXiv.org.

Созданная специалистами система получила название Talk The Walk. В неё входили два агента, которые могли "общаться" на двух языках - машинном и естественном. Перед ними стояла задача выбраться из района Адской кухни в Нью-Йорке - турист должен был сообщать, что находиться вокруг него, а гид должен был помогать ему сориентироваться и найти обратный путь.

Для реализации эксперимента разработчики сняли панорамы указанного района, предоставили гиду двухмерную карту навигации, а туристу дали 360-градусный обзор места его нахождения.

Эксперимент по навигации уникален тем, что в нейросети впервые объединены три навыка - восприятие, выполнение действий и интерактивный диалог.

Стоит отметить, что нейросети требовалось, в среднем, 44 действия и 8-9 реплик, чтобы справиться с поставленной задачей.

Использование алгоритма, отметили специалисты "Фейсбука", удвоило точность получаемых результатов и в будущем может улучшить работу систем искусственного интеллекта. В частности, люди смогут пользоваться беспилотными автомобилями для поиска дороги при проблемах с GPS или роботами, которые будут помогать им искать дорогу.