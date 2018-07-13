Виртуальная реальность лечит страх высоты

Исследователи задействовали 100 добровольцев для экспериментов, всем из них предварительно диагностировали страх высоты, но никакого лечения своей проблемы они не получали. Затем исследователи разделили добровольцев на две группы. 51 волонтера отправили в контрольную группу, тогда как 49 человек получили возможность пройти двухнедельное лечение в виртуальной реальности (47 человек согласились на предложение и 44 завершили его). Ученые опубликовали результаты исследования в журнале The Lancet Psychiatry, сообщает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Во время программы добровольцы использовали шлем виртуальной реальности вместе с "виртуальным тренером" в течение шести сессий, каждая длилась примерно 30 минут. Автоматизированный тренер задавал им вопросы о страхе высоты и рассказывал факты об их фобии. Затем он проводил испытуемых через серию виртуальных сценариев, чтобы помочь людям обратиться к своему страху. В сценариях люди оказывались в разных ситуациях: например, они могли бросать мяч через парапет крыши или спасать кошку с дереву. В конце каждой сессии тренер спрашивал людей о том, как они себя чувствуют, а также поощрял встретиться со своим страхом в реальном мире в перерывах между сессиями.

Все участники заполняли анкеты о том, насколько интенсивна их боязнь высоты до испытаний, через две недели (то есть незадолго до окончания виртуальных сессий) и через две недели после эксперимента. К концу испытания 34 из 49 добровольцев сказали, что их страх стал гораздо меньше. У всех участников контрольной группы уровень боязни остался без изменений.

Этот и другие примеры показывают, что ВР может помочь людям с проблемами в области психических заболеваний. Тем не менее, это лишь первое испытание, показывающее, что лечение в виртуальной реальности может дать желаемые результаты без помощи обученного (и потенциально дорогого) терапевта. Как заявил ведущий автор исследования, Дэниэл Фримен, новая технология сможет увеличить число людей, которые получат необходимую им психологическую помощь, причем не только с боязнью высоты, но и при других расстройствах. По крайней мере, сами исследователи только на акрофобии останавливаться не намерены.