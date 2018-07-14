Ford везет в Гудвуд сразу два уникальных "Мустанга" - ФОТО

Главными героями выступления команды Ford на фестивале скорости в Гудвуде станут спорткары из семейства Mustang, каждый из которых существует в единственном экземпляре, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru. Один отметился съемками в культовом фильме Bullitt, второй посвящен летчикам Второй Мировой.

Сцена погони из фильма Bullitt, в которой участвовал Ford Mustang GT 1968 года выпуска, считается одной из самых эффектных экшн-сцен в истории мирового кинематографа. До недавнего времени "Мустанг", снимавшийся в фильме вместе со Стивом Мак Куином, считался утерянным. Однако, с 1974 года он принадлежал одной семье, и долгие годы стоял в гараже, а его феерическое возвращение на публику случилось лишь в январе нынешнего года в рамках Детройтского автосалона.

Сейчас компания Ford пообещала привезти легендарный спорткар в Великобританию: это будет первое посещение Европы одной из самых известных машин в мире. При этом Mustang Bullitt не будет обычным статистом. Ему предстоит полноценное участие в фирменной гонке по подъему на холм, причем управлять спорткаром будет его нынешний владелец Шон Кирнан.

Ford Eagle Squadron

Кроме того, в Гудвуде состоится дебют особой версии "Мустанга" нынешнего поколения под названием Eagle Squadron. Его построили в честь пилотов-добровольцев из США, которые участвовали во Второй мировой войне на стороне Великобритании еще до того, как Соединенные Штаты официально вступили в бой. Построен спорткар силами подразделения Ford Performance и ателье RTR Vehicles.

Суперкар снабдили пятилитровым V8 с механическим нагнетателем, развивающим 710 л.с., регулируемой подвеской, карбоновым бодикитом и особой раскраской, имитирующей "ливреи" боевых самолетов. Тиражироваться исполнение Eagle Squadron не будет: единственный экземпляр такого "Мустанга" позже планируется продать на благотворительном аукционе.