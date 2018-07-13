Обнаружен новый механизм эволюции

Ученые Университета штата Орегон выяснили, что мутации в митохондриальных генах могут приводить к тому, что изолированные популяции одного и того же вида быстро развивают репродуктивную несовместимость и становятся разными видами. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте EurekAlert!, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи провели секвенирование, то есть установили нуклеотидную последовательность всего генома тихоокеанского ракообразного Tigriopus californicus. Это животное является модельным организмом для изучения внутривидовой дифференциации из-за географической изоляции, которая считается ранней стадией появления новых видов. Ученые проанализировали изменения, происходящие как в митохондриальном, так и в ядерном геномах.

Оказалось, что популяции Tigriopus californicus отличаются друг от друга мутациями в генах митохондрий. ДНК этих органелл тесно взаимосвязана с ДНК в ядре клеток, поэтому генетические изменения в митохондриях могут вызвать снижение метаболической эффективности клетки. В результате гибридное потомство, полученное при скрещивании популяций, страдает от снижения производства АТФ, медленного развития и низкой плодовитости.

Митохондрии являются органеллами, отвечающими за производство энергии, необходимой для жизнедеятельности клетки. Они обладают собственным набором генов, кодирующих важные для функционирования органеллы белки.

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