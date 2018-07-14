Как мусульмане татаро-монголы изменили русских

Многим известна поговорка: "Поскреби русского - найдешь татарина". Хотя, с одной стороны, монголо-татарское иго можно рассматривать как драматический период в жизни России, с другой стороны, нельзя отрицать того, что татарская культура оказала на русских значительное влияние в самых различных сферах. Day.Az со ссылкой на russian7.ru расскажет, как татаро-монголы изменили русских.

Во второй четверти XIII столетия на половецких, северокавказских и крымских землях, а также на территории Волжской Булгарии возникло монгольское государство Золотая Орда, существовавшее фактически с 1242 по 1502 год. Его основал внук знаменитого Чингисхана, хан Батый.

Большинство населения Орды составляли представители тюркских народов, и уже при хане Берке (1256-1266) она приняла мусульманство, со временем превратившись в исламское государство.

Набеги монгольских воинов на Киевскую Русь начались в 1230-х годах. Раздробленная на отдельные княжества, она не смогла противостоять захватчикам и впоследствии на несколько столетий оказалась под властью Золотой Орды.

Помимо необходимости платить дань, каждый русский князь должен был прибыть с поклоном в Золотую Орду и заверить хана в своей лояльности, чтобы получить право на власть. Но это еще не все - им приходилось оставлять при ханском дворе своих малолетних сыновей в качестве заложников. Впоследствии те сами становились князьями. Находясь при дворе хана, они могли изучать особенности государственности и военной системы монголо-татар, правила дипломатии и затем активно использовали эти знания, позволявшие им создать эффективную систему управления, когда они сами оказывались у власти. Многие из них также женились на дочерях и родственницах хана. Их потомки наследовали княжескую власть, так что практически у всех русских правителей и аристократов есть татарские корни.

Русская финансовая система тоже была создана по примеру Золотой Орды. Это прослеживается даже в русском языке. Так, слово "таможня" происходит от татарского "тамга" ("торговая пошлина"). "Деньги" - от "тенге". От татар русские научились использовать конные повозки для доставки почты.

Между тем, крепло московское княжество, которое стало активно развиваться именно с приходом на Русь татаро-монголов. Князю Юрию Даниловичу (1303-1325) удалось получить титул "великого московского князя" при поддержке хана Золотой Орды. Благодаря Орде Москва поднялась, стала сильнее соседних княжеств - Тверского, Новгородского, Псковского... А в эпоху правления Ивана Даниловича Калиты (1325-1341) превратилась в центр страны. Князь же московский стал "великим князем всея Руси".

Постепенно под властью Москвы оказывалось все больше территорий. В эпоху правления князя Ивана III (1462-1505) все российские земли окончательно стали московскими.

После "Стояния на Угре" в 1480 году Россия стала полностью независимой от Орды, а та в свою очередь начала приходить в упадок и в 1502 году окончательно прекратила свое существование, разделившись на отдельные ханства - Крымское, Казанское, Касимовское. Многие татары поступали на службу к русским князьям и принимали христианство.

Татарская культура прочно "въелась" в русскую жизнь и быт. Даже одежда русских бояр очень напоминала облачение татарской знати, да и в целом русские часто носили одежду, похожую на татарскую, в связи с чем по указанию созванного в 1551 году Стоглавого собора русским запретили входить в храмы в головных уборах, позаимствованных у мусульман.

Именно в этот период в русский язык вошли такие слова, как башмак (обувь), зипун (домотканое пальто без воротника), кафтан (длинная одежда с декором), колпак (головной убор), сафьян (один из видов кожи), кумач (ярко-красная хлопчатобумажная ткань), клобук (монашеский головной убор в православии).

Конечно, не обошлось без заимствований и в области кулинарии. Именно благодаря татарам в России возникла традиция пить чай. Они же научили русских печь калачи (пшеничный хлеб определенной формы).

Филологи подсчитали, что в русском языке примерно 2000 слов тюркского происхождения. Из них около 300 обозначают предметы одежды и около 280 - еду и напитки.



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