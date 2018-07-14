Вещи, которым поклонялись в СССР

Несмотря на то, что сейчас советское время кажется эпохой высоких идеалов, далеких от материального достатка, не стоит забывать, что именно тогда (особенно характерно это для семидесятых) был определен потребительский идеал советского гражданина. А именно, пресловутая триада "квартира - машина - дача". Владелец всех трех слагаемых автоматически считался успешным человеком. Но желания граждан на этой формуле не заканчивались, ведь квартира требовала наполнения - и чаще всего, дефицитными вещами. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет о приобретенихя, без которых советский человек не представлял комфортной жизни.

Автомобиль

Собственный транспорт был, наверное, номером один в списке мечты. На вершине пирамиды располагалась "Волга", классом пониже считались "Жигули" и "Москвич". Впрочем, старшее поколение вспомнит "Победу". Представительские автомобили вроде "Чайки" оставались достоянием партийной элиты.

Квартира

Собственная жилплощадь была предметом долгого ожидания и многочисленных планов. Неудивительно, ведь несколько поколений советских граждан выросло в коммунальных квартирах. Семьи с одним ребенком могли рассчитывать на "однушку", с двумя - на "двушку", а если дети были разного пола, то и на "трешку". Элитной недвижимостью считались дома в стиле сталинского ампира, верхняя планка советского шика. Владельцы таких квартир автоматически составляли отдельный класс обеспеченных людей в Союзе и попасть туда со стороны можно было только путем удачного брака.

Дача

Для советского человека дачный участок был и личным курортом, и местом работы на благо семьи, и данью своим крестьянским корням. А для богемы и интеллигенции - центром творческих дискуссий и неформального расслабления. Ортодоксальные коммунисты рассматривали дачу как уступку мелкособственническим интересам граждан.

Дачное изобилие для большинства началось в эпоху оттепели, так как, несмотря на освоение целины, в стране были проблемы с продуктами. Впрочем, чтобы граждане не чувствовали себя настоящими собственниками, были ограничения на строительство домов - например, двухэтажных. Номенклатурные дачи, конечно, были выше всех этих запретов, и выдавались избранным, однако являлись собственностью государства.

Мебель

Мебель являлась главной вехой времени, отражая не только вкус и достаток хозяев, но и их эстетические представления, принадлежность к определенной прослойке. При этом существовал и отдельный список вещей, которые разводили мещан и интеллигентов по разным полюсам.

В конце 50-х дореволюционное и сталинское наследие в виде громоздких комодов, секретеров, шкафов с рифлеными стеклянными дверцами, необъятных дубовых столов и горок для посуды ушло в прошлое, в руки подпольных коллекционеров или на дачи, где доживало свои дни как хлам. Тем более, что в новые узкие квартиры мебель такого формата просто не влезала.

Им на смену пришли легкие болгарские и польские гарнитуры, фарфоровые слоники, герань и вязаные кружевные салфетки. Интеллигенты предпочитали соломенные коврики.

В 70-е и вплоть до конца советской эпохи царицей большой комнаты станет полированная стенка. Лучше всего югославская, классом ниже считалась польская. Их мечтала приобрести каждая семья. Стенки были негласной витриной достижений каждой семьи. Хрусталь, собрания книг, бутылки из-под заграничного алкоголя, блоки сигарет. Интеллигенты вместо хрусталя собирали старинные подсвечники, керосиновые лампы, самые смелые - иконы.

Второй обязательный символ той эпохи - ковры на стенах. Кроме демонстрации дохода, они помогали утеплить стены а заодно и уменьшить слышимость разговоров для соседей.

Телевизор

Окно в мир для советских граждан и главный организатор досуга, будь то трансляция спортивных соревнований, "Песни года", "Голубых огоньков" или "Мелодий и ритмов зарубежной эстрады". Покупка телевизора была важной вехой для каждой семьи. Первой ступенью к мечте становился черно-белый, потом наступала очередь цветного телевизора. Смотреть его приходили все соседи по площадке, если они пока еще не обзавелись собственным "ящиком". Самая распространенная марка - "Рубин".

Магнитофон

Главный участник всех домашних вечеринок магнитофон давал возможность слушать полулегальных исполнителей в кругу близких друзей, или модную западную музыку, формируя тем самым свой мир, куда не проникала официальная пропаганда.

Фотоаппарат "Зенит"

Еще одна мечта советского мужчины, всерьез увлекающегося фотографией. Первый советский зеркальный фотоаппарат был желанным подарком. Для его приобретения налаживались полезные связи с продавцами и директорами магазинов и бережно копились деньги. Результатом становился целый семейный архив, история путешествий и дружеских встреч.

Французские духи

У женщин были свои мечты, и главная из них - французские духи Climat от Lancome, которые, кстати, дарит в "Иронии судьбы" Ипполит своей Наде. Это демонстрирует его высокий статус как жениха, ведь такие духи можно было только достать по знакомству. Более скромные поклонники советских девушек дарили им "Рижскую сирень" латвийской марки Dzintars. Ну а элитными и почти недоступными ароматами считались Opium, J'ai Ose и Mon Parfum. О Chanel No. 5 как о любви, слагались легенды, о них все слышали, но почти никто не видел.

Джинсы

Модная мечта советской молодежи на протяжении нескольких десятилетий. Самыми желанными были джинсы от Levis, Wrangler, Lee, чуть меньше ценились Montana, Waild Cat, Jordans. Чтобы достичь заветной цели, нужно было не только накопить круглую сумму, но и познакомиться с фарцовщиками. А в момент покупки тщательно проверить товар - часто в пакет могли завернуть только одну штанину и продать под видом пары.

Холодильник

Мечта о большом белом друге появилась у советских людей в пятидесятые, накануне массового переселения из коммунальных квартир в хрущевки. Первыми ласточками холодильного машиностроения стали "Газоаппарат", "Север" и "Морозко". Затем появились более привычные нам "Саратов-2", "Минск-1", "ЗИЛ-63" и другие марки.

Стиральная машинка

О ней начали мечтать почти одновременно с холодильником. До этого советская женщина проводила немало часов своей жизни в компании тазиков и стиральных досок. Первопроходцами стали рижские стиральные машины "ЭАЯ-2" и "ЭАЯ-3". Затем появились "Рига-54" и "Рига-55". В 1966 году с конвейера вышла стиральная машина "Вятка" с таймером, однако самой известной маркой стала "Волга-10", та самая машинка с валиками для отжима. В семидесятые советские женщины узнали барабанную "Эврику" с автоматическим сливом. Однако заливать воду все равно приходилось вручную. Впрочем, по сравнению с досками и тазиками это был большой шаг вперед.

Пианино

Этот музыкальный инструмент объединял все слои населения. Для учителей и в целом интеллигенции он был символом хорошего музыкального образования и вкуса, для рабочих и обывателей - признаком культурного роста, даже если годами служил подставкой под цветы, игрушки или фарфоровые безделушки. Самая популярная и непритязательная марка - "Токката". Другими известными марками были "Красный октябрь" (бывший "Беккер"), "Лира" и "Заря".