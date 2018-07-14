Продукты, с которыми многие обращаются неправильно

Многие с юных лет приучены мыть все, что они собираются употребить в пищу. Однако некоторые из "бабушкиных" советов давно утратили свою актуальность, пока другие манипуляции мы изначально делали неправильно. Подробнее об этом расскажет Day.Az со ссылкой на anews.com.

Не мыть:

Мясо и курица

Мясо курицы, а также свинину, говядину и т.д. перед употреблением моют почти все, но делать этого не стоит. Бактерии, имеющиеся на сыром мясе, представляют угрозу для человека, и в итоге во время попытки помыть продукт микроорганизмы разлетаются, оседая на раковине, поверхностях и руках. Термическая обработка куда эффективнее справится с бактериями, а курицу можно отваривать дважды, сменив воду перед вторым разом.

Грибы

Замачивать этот продукт или длительное время удерживать его под водой не стоит. Рекомендовано грибы быстро прополоскать, а затем высушить посредством бумажных полотенец, притом делается это непосредственно перед готовкой, чтобы продукт не лишился упругости и не испортился.

Яйца

Если вы покупаете яйца в магазине, лучше отказаться от их мытья. На производстве, как правило, продукт обрабатывают специальным веществом, предотвращающим проникновение внутрь опасных микроорганизмов. При попытке помыть яйца можно просто разрушить защитную пленку.

Макароны

Специалисты до сих пор не поймут, кому пришло в голову мыть макароны, в том числе и непосредственно после приготовления. Промывать их следует только в том случае, если продукт будет использован в салате или при готовке определенных блюд, например, азиатской лапши.

Мыть:

Фрукты и овощи

Их непременно нужно мыть перед употреблением, даже если они кажутся чистыми. Притом касается это не только привычных яблок или помидор, но и тех фруктов и овощей, что имеют несъедобную кожицу. К примеру, совсем не каждый моет бананы или арбузы, но тогда высок риск, что бактерии с кожуры попадут на сам продукт.

Консервные банки

Внутрь опасные микроорганизмы не попадают только благодаря крышке. Однако если перед вскрытием банку хорошенько не промыть под водой, высока вероятность того, что бактерии окажутся внутри.

Орехи

Даже в очищенном виде их не стоит забывать мыть, ведь неизвестно, как они хранились и в чем транспортировались. Кроме того, вода поможет избавить орехи от фитиновой кислоты, имеющейся в сыром продукте. Обычно она позволяет защитить растение от вредителей, но для человека может представлять угрозу.

Сухофрукты

Удивительно, но эти угощения считаются одними из наиболее грязных, особенно если продаются в магазине или на рынке россыпью. Впрочем, мыть нужно даже те сухофрукты, что предлагаются в красивой упаковке. Наиболее оптимальный вариант - замочить продукт на пару часов.

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