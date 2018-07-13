Империя пепла: готовится запуск второго приквела «Игры престолов»

По сообщениям инсайдеров, готовится запуск второго приквела "Игры престолов".

Основой сериала станет сценарий Макса Боренштейна, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Напомним, что, согласно первоначальной задумке канала HBO, одновременно будут разрабатываться сразу 4 проекта, каждый из которых расскажет о разных временах в истории Вестероса и Эссоса.

Съемки первого сиквела начнутся уже в октябре этого года, а теперь появились удивительно правдоподобные слухи о втором проекте, которому вот-вот дадут зеленый свет. На настоящий момент есть сценарий пилотной серии и 10 эпизодов первого сезона. Всего же проект рассчитан как минимум на 5 сезонов. Режиссером пилота может стать Мигель Сапочник, который занимался постановкой битвы Бастардов, в Суровом Доме и битвы в Миэрине.

Источником информации является администратор английской вики-энциклопедии сериала, который ссылается на инсайдеров в HBO.

Предварительное название шоу - "Игра престолов: Империя пепла". В центре сюжета на этот раз - Эссос, восточный континент, известный нам по скитаниям Дейенерис Таргариен. Однако на этот раз нам раскроют тайну Рока Валирии, гибели величайшей империи в мире Мартина и родины Таргариенов.

Основное действие будет сосредоточено в столице империи Валирии, Миэрине и колонии Соториосе.

Мы увидим далеких предков Дейенерис, однако Таргариены не будут центральными героями сериала, так как на тот момент они недостаточно влиятельны. Таргариены будут сторонниками одной из политических партий в империи и примут участие в интригах знати.

Среди главных героев будет хозяйка дракона с белыми волосами и темной кожей, которая будет парией среди других знатных валирийцев. Также нам покажут историю бывшей рабыни, которая добьется огромной власти в империи.

Таким образом, "Игра престолов" может стать телевизионной франшизой, не менее легендарной чем "Звездные войны".