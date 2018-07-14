В Англии археологи нашли «руку бога»

Загадочная бронзовая рука была обнаружена археологами неподалеку от Вала Адриана в северной Англии, сообщает FoxNews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бронзовую руку, по размеру напоминающую детскую, извлекли во время раскопок древнеримской крепости Виндоланда.

Ученые считают, что рука относится примерно к 208-212 г.г. н.э. В истории Древнего Рима этот период ознаменован многочисленными конфликтами, гражданскими войнами, геноцидом и восстаниями.