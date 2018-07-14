В Англии археологи нашли «руку бога»
14 июля 2018 09:12 204
Загадочная бронзовая рука была обнаружена археологами неподалеку от Вала Адриана в северной Англии, сообщает FoxNews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Бронзовую руку, по размеру напоминающую детскую, извлекли во время раскопок древнеримской крепости Виндоланда.
Ученые считают, что рука относится примерно к 208-212 г.г. н.э. В истории Древнего Рима этот период ознаменован многочисленными конфликтами, гражданскими войнами, геноцидом и восстаниями.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
05:00 634
На Марсе обнаружена странная сфера
04:09 635
Вещи, которым поклонялись в СССР
03:34 1 162
Эти продукты не следует есть ежедневно
03:00 1 802
За что расстреляли трех советских школьников
09:18
Умер Роджер Перри
09:05
Goranboyda ev yanıb
-
13 Июл. 14:05 18 654
-
13 Июл. 19:23 9 188
-
13 Июл. 09:57 8 210
-
13 Июл. 12:51 6 847
-
13 Июл. 23:03 5 417