В Англии археологи нашли «руку бога»

14 июля 2018 09:12

Загадочная бронзовая рука была обнаружена археологами неподалеку от Вала Адриана в северной Англии, сообщает FoxNews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бронзовую руку, по размеру напоминающую детскую, извлекли во время раскопок древнеримской крепости Виндоланда.

Ученые считают, что рука относится примерно к 208-212 г.г. н.э. В истории Древнего Рима этот период ознаменован многочисленными конфликтами, гражданскими войнами, геноцидом и восстаниями.

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