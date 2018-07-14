Названы пятьдесят лучших комедий XXI века

Кинокритики американского журнала Rolling Stone составили рейтинг 50 лучших комедий XXI века. Полный список опубликован на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Возглавил рейтинг фильм 2000 года "Победители шоу". Картина рассказывает о престижной выставке собак, на которой владельцы питомцев прибегают к различным ухищрениям ради победы. Они уделяют животным так много времени, что забывают обо всем вокруг.

Вторую строчку заняла кинолента "Петля" о современной британо-американской политике, которая вышла в прокат в 2009 году. Замкнула тройку лидеров комедия 2011 года "Девичник в Вегасе".

В первую десятку рейтинга также попали картины "Сводные братья" (2008), "Идиократия" (2006), "Любовь, сбивающая с ног" (2002), "Тони Эрдманн" (2016), "Зомби по имени Шон" (2004), "Сорокалетний девственник" (2005) и "Жизнь за кадром" (2000).

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook