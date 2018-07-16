В супермаркет 15 лет приходит одинокая бабушка, чтобы почитать книги - ФОТО

Пожилая женщина на протяжении 15 лет приходит в один из киевских супермаркетов и читает книги. Рассказал о ней киевлянин Богдан Гдаль на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru. И эта история получила продолжение.

Молодой человек рассказал, что супермаркет в киевском ТРЦ "Магелан" сменил уже не одну вывеску: была "Страна", затем "Караван", а сейчас "Ашан". Неизменна только бабушка, которая стоит в книжном отделе и читает книги.

"Я бы даже назвал ее символом этого гипермаркета. Подошел, заговорил, говорю: "Вижу вас часто". А она: "А что делать, дома нечего делать. Жизнь тяжелая". Потом застеснялась и ушла, положив книгу. Даже жалко, что отпугнул ее. Только узнал, что ее зовут Анастасия. Больше не буду обращать внимание. Пусть читает", - написал Богдан.

Большинство пользователей сети тоже знают ее:

"Хорошая, спокойная бабушка. Тоже очень часто ее вижу, никогда не просит ничего и ни у кого. Жалко ее, всегда одна".

Некоторые опубликовали свои фото, сделанные какое-то время назад.

В комментариях к записи пользователи попросили сотрудников "Ашана" поставить стул для бабушки, чтобы той было удобней читать, а также рассказали о непростой жизни пожилой женщины.

Администрация супермаркета быстро отреагировала на пост про бабушку и установила мягкий диванчик возле книжного отдела.

"Мы прислушались к замечательной идее и установили небольшую зону для чтения. Пани Анастасия сегодня уже приходила к нам - пока присматривается к новому уголку для чтения", - написали в комментарии к посту представители торговой сети.