В супермаркет 15 лет приходит одинокая бабушка, чтобы почитать книги - ФОТО
Пожилая женщина на протяжении 15 лет приходит в один из киевских супермаркетов и читает книги. Рассказал о ней киевлянин Богдан Гдаль на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru. И эта история получила продолжение.
Молодой человек рассказал, что супермаркет в киевском ТРЦ "Магелан" сменил уже не одну вывеску: была "Страна", затем "Караван", а сейчас "Ашан". Неизменна только бабушка, которая стоит в книжном отделе и читает книги.
Большинство пользователей сети тоже знают ее:
Некоторые опубликовали свои фото, сделанные какое-то время назад.
В комментариях к записи пользователи попросили сотрудников "Ашана" поставить стул для бабушки, чтобы той было удобней читать, а также рассказали о непростой жизни пожилой женщины.
Администрация супермаркета быстро отреагировала на пост про бабушку и установила мягкий диванчик возле книжного отдела.
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