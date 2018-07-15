Британец с клинической формой депрессии: «От суицидальных мыслей меня спас бег» - ФОТО

Британец Кьерон Фошер долгое время страдал от депрессии и панических атак, дело дошло до нескольких попыток самоубийства. Таблетки не помогали, терапия тоже, и тогда он решил, что вылезти из ямы ментальных расстройств поможет бег, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.

Два года назад Кьерон решил, что жить дальше в плену постоянных депрессий попросту нельзя, и увлекся марафонами. Сам он говорит, что нельзя считать бег панацеей от ментальных расстройств, однако ему эта практика помогла.

Бег избавил Кьерона от тревоги, депрессии и панических атак, которыми он страдал с детства. Во взрослом возрасте проблемы не ушли и даже усугубились. Однажды Кьерона накрыла такая сильная паническая атака, что он два дня лежал на кровати и не мог двигаться.

Британец достиг дна в 2016 году - в тот год он совершил три попытки суицида. В этот момент Кьерон и понял, что нужно срочно что-то делать. Он пошел к врачу, но на приеме просто сидел и плакал.

"Я больше не знал, как со всем этим справляться, тревога и депрессия высосали из меня жизнь. На приеме врач посоветовал пить лекарства или заниматься когнитивно-поведенческой терапией. Таблетки я уже принимал, а терапия не помогала. И тогда я достал кроссовки и начал бегать. Без маршрута, желаемой дистанции или временных рамок".

В первый день Кьерон пробежал 5 километров, но никаких изменений в своем состоянии не почувствовал. Британец решил не сдаваться и продолжил тренировки, вскоре он записался на 10-километровый марафон. Именно во время подготовки к забегу Кьерон почувствовал первые признаки умиротворения.

Он осознал, что от бега ему становится лучше, депрессия уходит. Тогда Кьерон начал готовиться к дистанции в 100 километров.

"В моем разуме воцарился покой, а дороги стали моим убежищем. Каждую неделю я пробегал марафоны и полумарафоны. Я научился наслаждаться жизнью".

Так прошел год. Состояние Кьерона больше не вызывало опасений, и он решил организовать клуб RIOT (Running Is Our Therapy, "Бег - наша терапия"). В него вступают люди с депрессией и другими ментальными расстройствами, чтобы избавиться от ненавистных симптомов.

Болезнь Кьерона не ушла навсегда, у него до сих пор бывают сильные приступы негативных мыслей, но бороться с ними можно. Теперь его состояние под контролем.

"Я научился побеждать свои мысли, благодаря бегу я отбрасываю их и понимаю, что могу со всем справиться".