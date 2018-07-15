Британец с клинической формой депрессии: «От суицидальных мыслей меня спас бег» - ФОТО
Британец Кьерон Фошер долгое время страдал от депрессии и панических атак, дело дошло до нескольких попыток самоубийства. Таблетки не помогали, терапия тоже, и тогда он решил, что вылезти из ямы ментальных расстройств поможет бег, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.
Два года назад Кьерон решил, что жить дальше в плену постоянных депрессий попросту нельзя, и увлекся марафонами. Сам он говорит, что нельзя считать бег панацеей от ментальных расстройств, однако ему эта практика помогла.
Бег избавил Кьерона от тревоги, депрессии и панических атак, которыми он страдал с детства. Во взрослом возрасте проблемы не ушли и даже усугубились. Однажды Кьерона накрыла такая сильная паническая атака, что он два дня лежал на кровати и не мог двигаться.
Британец достиг дна в 2016 году - в тот год он совершил три попытки суицида. В этот момент Кьерон и понял, что нужно срочно что-то делать. Он пошел к врачу, но на приеме просто сидел и плакал.
В первый день Кьерон пробежал 5 километров, но никаких изменений в своем состоянии не почувствовал. Британец решил не сдаваться и продолжил тренировки, вскоре он записался на 10-километровый марафон. Именно во время подготовки к забегу Кьерон почувствовал первые признаки умиротворения.
Он осознал, что от бега ему становится лучше, депрессия уходит. Тогда Кьерон начал готовиться к дистанции в 100 километров.
Так прошел год. Состояние Кьерона больше не вызывало опасений, и он решил организовать клуб RIOT (Running Is Our Therapy, "Бег - наша терапия"). В него вступают люди с депрессией и другими ментальными расстройствами, чтобы избавиться от ненавистных симптомов.
Болезнь Кьерона не ушла навсегда, у него до сих пор бывают сильные приступы негативных мыслей, но бороться с ними можно. Теперь его состояние под контролем.