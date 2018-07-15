Бельгийские ученые нашли "кокаиновый ген"

Бельгийские ученые из Брюссельского свободного университета установили ген, вызывающий зависимость от кокаина. Об этом сообщил глава исследовательской группы Альбан де Керков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, результаты экспериментов с мышью, лишенной данного гена, являются очень обнадеживающими для миллионов людей, склонных к наркозависимости. Только в одной Европе их насчитывается порядка 15 миллионов человек, на лечение которых ежегодно уходит до 65 миллиардов евро.

"Мы установили ген, который отвечает за блокировку усиливающего эффекта наркотика, приводящего к желанию его повторного потребления и, как следствие, к зависимости", - сказал исследователь в эфире телерадиокомпании RTBF.

Следующим этапом работы, сообщил он, станет достижение понимания того, как работает ген, чтобы можно было перейти к экспериментам с лицами, страдающими наркозависимостью.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале EMBO reports.

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