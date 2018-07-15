Как частая игра головой сказывается на футболистах

Игра головой ухудшает координацию движений у футболистов, выяснили американские ученые, причем чем больше ударов по голове получает игрок, тем хуже обстоят дела. Кроме того, игра головой приводит к сотрясению мозга, болям, проблемам с памятью и даже болезни Альцгеймера, предупреждают исследователи.

Футболисты, часто играющие головой, хуже ориентируются в пространстве и гораздо больше подвержены нарушению координации движения, чем те, которые головой не играют, выяснили американские исследователи из Делавэрского университета в Ньюарке. О деталях исследования они сообщат на конференции Американской академии неврологии в Индианаполисе, посвященной травмам головы в спорте, 20-22 июля 2018 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Футболисты используют удары головой практически на всех участках поля. Многих исследователей и врачей беспокоит такая практика - повторяющиеся удары по голове, даже если они не приводят к сотрясению мозга, чреваты его повреждениями и даже повышают риск развития болезни Альцгеймера.

В частности, среди распространенных проблем - головные боли, спутанность сознания, угнетение когнитивных функций, ухудшение скорости реакции и падение концентрации внимания.

Ранее невропатолог Майкл Липтон из Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна сформулировал проблему:

"В футболе, когда кто-то регулярно получает мячом по голове, вопрос в том, сколько пройдет времени, пока это не приведет к патологии, влияющей на функции организма".

"Повторяющиеся удары по голове могут вызывать ухудшение мышления и памяти, а также провоцировать структурные изменения в белом веществе мозга. Однако их влияние на координацию движений раньше не изучалось", - говорит доктор Джон Джека, автор исследования.

В исследовании приняли участие 20 футболистов, средний возраст которых составил 22 года. Сначала они ходили по "пенке" (полиуретановому коврику) с закрытыми глазами. Затем они делали то же самое, но с гальванической вестибулярной стимуляцией (ГВС).

Суть метода в том, что с помощью электродов, расположенных в районе ушей, на вестибулярные корешки преддверно-улитковых нервов (они несут импульсы от парного органа равновесия) подаются слабые электрические стимулы (до пяти миллиампер). Человек при этом ощущает изменения положения тела в пространстве. Таким образом можно почувствовать движение тела, даже стоя на месте. Участникам исследования казалось, будто они заваливаются набок.

Футболисты также заполняли анкеты, где сообщали, сколько раз в течение прошлого года они играли головой во время тренировок и на матчах, среднее количество тренировок и матчей, в которых они принимали участие. Таким образом, количество ударов головой для каждого спортсмена варьировалось от 16 до 2100, в среднем 451 удар в год.

Эксперименты показали, что у футболистов, чаще всех играющих головой, наблюдались наибольшие проблемы с балансом при стимуляции с помощью ГВС, о чем свидетельствовали движения ног и суставов бедер.

Ученые обнаружили что на каждые 500 ударов размещение стопы отклонялось на 9 миллиметров, а отклонение тазовой области составляло примерно 0,2 градуса.

"Чтобы хорошо играть, футболистам нужна координация движения. Однако из-за игры головой главное качество спортсменов может быть нарушено, - говорит автор исследования Фернандо Сантос. - Важно провести дополнительные исследования, чтобы более внимательно изучить связь ударов по голове с ориентацией в пространстве на большей выборке".

Работа имела ряд ограничений - например, о количестве ударов мячом по голове футболисты сообщали самостоятельно, поэтому данные могли быть не совсем точными.

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