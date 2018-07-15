Побег из Африки: когда предки человека пришли в Китай

Предки людей добрались до Азии уже 2,1 млн лет назад, выяснили китайские и британские ученые, обнаружившие древние орудия труда на территории Китая. Они надеются, что находка подтолкнет и других исследователей искать более древние останки гоминин за пределами Африки.

Предки людей добрались до Азии уже 2,1 млн лет назад, выяснил коллектив китайских и британских археологов из Института геохимии Гуанчжоу и Экстерского университета. На это указывают найденные в центральной части Китая, в местечке Шанчэн, каменные орудия - древнейшее известное доказательство присутствия наших предков за пределами Африки.

Исследование было опубликовано в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Среди почти сотни находок - рубила, скребла и другие изделия из кварца и кварцита, все со следами использования.

Материал для большинства из них, вероятно, был взят в районе горного хребта Циньлин, находящегося в 5-10 км от места находки. Также исследователи обнаружили фрагменты костей животных возрастом 2,12 млн лет.

Раскопки проходили на Лессовом плато в средней части бассейна реки Хуанхэ. Лесс - желтоватая осадочная горная порода. Благодаря плодородности почв, плато стало одним из основных исторических районов формирования китайской нации.

80 артефактов были обнаружены преимущественно в 11 слоях почвы, сформировавшихся в теплом и влажном климате. Еще 16 - в шести слоях, образовавшихся в более сухих и холодных условиях. Всего, как оказалось, эти слои охватывают период более чем в миллион лет.

Определить возраст находок удалось не сразу.

Для этого исследователям понадобилось принять во внимание геомагнитную инверсию - изменение направления магнитного поля Земли на обратное. Это происходит каждые 50-500 тыс. лет, а следы изменений сохраняются в зернах глины и в частицах некоторых горных пород.

Хотя основная часть орудий оказалась изготовлена около 1,5 млн лет назад, уже после предполагаемого выхода предков человека из Африки, возраст некоторых превышал 2,12 млн лет.

"Наше открытие означает, что теперь необходимо пересмотреть данные о том, когда древние люди покинули Африку", - говорит Робин Деннелл, один из авторов исследования.

Археологи уверены, что не ошиблись с датировкой. Деннел отмечает, что команда исключила естественные процессы, например, воздействие воды, которые могли бы привести к формированию похожих на орудия камней. Поблизости от места раскопок никаких рек не протекало.

Кто именно создал эти орудия, пока неизвестно.

"Мы все хотели бы найти гоминину, желательно с инструментом в руке", - шутит Деннел.

Один из возможных вариантов - Homo erectus, останки представителей этого вида ранее были найдены в грузинском городе Дманиси. Раннепалеолитическая каменная индустрия из Дманиси, возраст которой составляет 1,8-1,7 млн лет, является одной из древнейших культур, обнаруженных вне Африки. Но также создателями орудий могут оказаться и более развитые Homo habilis. Еще один вариант - афарские австралопитеки, к числу которых принадлежала знаменитая Люси.

Шанчэн находится в 14 тыс. км от ближайших подобных находок в Восточной Африке, отмечают исследователи. Возможно, предки человека попали сюда, продвигаясь из Африки в поисках пищи, считают они.

Ученые рассчитывают, что их находка побудит других исследователей к поиску следов нахождения гоминин на территории Евразии ранее двух млн лет назад.

Сроки переселения предков человека и древних людей смещаются в прошлое уже не в первый раз. Так, в январе 2018 года израильские археологи обнаружили самые древние на сегодняшний день останки современного человека за пределами африканского континента - их возраст составил 177-194 тыс. лет. Ранее самые древние останки человека за пределами Африки датировались периодом 90-120 тыс. лет назад.

Кроме останков близ пещеры были найдены каменные инструменты, выполненные в так называемой леваллуазской технике, требующей абстрактного мышления. Это означает, считают археологи, что появление этого метода обработки камня было связано с появлением современных людей в этом регионе Ближнего Востока. Другие артефакты, найденные в пещере, указывают на то, что среди людей были охотники на крупных животных - оленей, газелей и туров.

Эти находки доказывают, что современные люди мигрировали из Африки минимум на 50 тыс. лет раньше, чем считалось ранее.

А на юге Индии археологи обнаружили каменные орудия, изготовленные за сотни тысяч лет до того, как люди, как ранее считалось, заселили Индию. Раскопки проводились вблизи современной деревни Аттирампаккам. При помощи оптического датирования исследователи установили, что возраст находок составляет 172-385 тыс. лет. Они демонстрируют переход от примитивной ашельской культуры раннего палеолита к более продвинутой культуре среднего палеолита. Ашельская культура считается первой человеческой культурой, покинувшей пределы Африки.

Каменные орудия среднего палеолита появились в Африке более 300 тыс. лет назад. Ранее считалось, что на территории Индии орудия среднего палеолита появились менее чем 140 тыс. лет назад. Однако находки показывают, что древние люди, способные изготавливать каменные орудия, жили в Индии примерно в то же время, что и в Африке.

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